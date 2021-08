Affaires étrangères – Une diplomatie pour le rayonnement de Madagascar

Une diplomatie conquérante, une diplomatie ambitieuse. Ce sont les ambitions affirmées par Patrick Rajoe­lina, nouveau ministre des Affaires étrangères. Des challenges soulevés dans son allocution durant la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Djacoba Tehindrazanarivelo, à Anosy. Un défi pour faire rayonner Madagascar sur la scène internationale.

Selon le nouveau visage de la diplomatie malgache, son département doit jouer un rôle majeur dans l’engagement du président de rattraper le retard de déve­lop­pement du pays. «Une diplomatie malga­che conquérante doit en être l’instrument privilégié». La politique diplomatique, selon ses dires, doit être tournée vers l’amélioration du bien-être de la population et le rayonnement international du pays.

« La marque Madagascar doit à nouveau étinceler », soutient le ministre Rajoelina. Pour cela il mise sur trois axes. Le premier est une « diplomatie économique tous azimuts » visant à raffermir et élargir les relations que nous avons avec les pays, les partenaires de tout ordre. Le second consiste à mettre la Grande île sous les projecteurs à travers sa participation aux grands évé­nements diplomatiques, économiques, culturels et sportifs à travers le monde.

Le troisième axe sur lequel le nouveau ministre des Affaires étrangères table est la lutte contre la corruption au sein de son département. « Chacune et chacun d’entre nous doivent être un modèle d’intégrité et de droiture », soutient-il. Patrick Rajoelina requiert l’engagement de l’ensemble du personnel diplomatique pour relever les défis de la sa politique diplomatique.

Toutefois, comme l’a souligné Djacoba Tehindraza­narivelo, les rangs des diplomates sont clairsemés. Hier, le ministre Rajoelina n’a fait qu’effleurer la question de la rétrocession des îles éparses. Un sujet sur lequel il est, pourtant, particulièrement attendu.