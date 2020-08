Vol de rapatriement – XiamenAir embarque des ressortissants chinois

Le rapatriement des ressortissants chinois se fait pour la première fois depuis le déclenchement de la crise sanitaire à Madagascar. Un appareil de la compagnie aérienne XiamenAir a atterri à l’aéroport d’Ivato, hier après-midi. Il a transporté des équipements médicaux pour le gouvernement malgache. Mais à son retour, des Chinois sont à bord pour rentrer en Chine.

D’une source informée, « ces Chinois sont rentrés non pas à cause de la pandémie. Ils sont venus à Mada­gascar pour diverses raisons. Certains d’entre eux sont des touristes. D’autres sont des hommes d’affaires ou des missionnaires dont le séjour est expiré. Ils sont bloqués dans la Grande île à cause de la fermeture des frontières ».

Comme tous les autres pays, le gouvernement chinois a rapatrié également ses ressortissants. « Ils ont envie de rentrer depuis le mois de mars. Ils sont obligés de rester car la sortie du territoire n’était pas envisageable », poursuit la source.

Ravinala Airports s’est félicité de la réussite du traitement de ce vol de rapatriement avec la compagnie chinoise XiamenAir. Depuis la crise sanitaire, la sortie et l’entrée du territoire sont strictement règlementées. Les autorités malgaches ont établi une organisation pour étudier les demandes de rapatriement conformément aux normes en vigueur durant la situation d’exception.