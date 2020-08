Transport – Zone nationale : Un retour progressif envisagé

La reprise des services de transport au niveau national se fera par axe. Une uniformisation des frais de transport va être appliquée sous certaines conditions.

Les transporteurs desservant les zones régionales et zones nationales s’apprêtent à reprendre leurs activités d’ici peu. Une réunion avec l’Agence des transports terrestres (ATT), a eu lieu, hier à Ambodivona. Cette réunion qui a été prévue depuis la semaine dernière serait en préparation à une éventuelle ouverture des routes nationales. Un débat houleux a animé la matinée. Parmi les points discutés, les mesures d’accompagnement à cette ouverture. Les voyages devront ainsi être alternés pour chaque axe. « Lorsque les activités devront reprendre, toutes les coopératives desservant les zones régionales et nationales ne reprendront pas en une seule journée leurs activités, mais cette reprise se fera progressivement. C’est le cas par exemple de la RN4 et RN2 pour le lundi, et durant une semaine, toutes les autres coopératives devront travailler », indique le Général Jeannot Reribake, Directeur général de l’ATT. Cette décision a pour objectif de réduire le nombre de personnes qui circulera dans les gares routières. « Aucune coopérative ne sera particulièrement priorisée. Je prends par exemple la gare routière Maki qui est le point de départ et d’arrivée des cinq axes, à savoir les RN1, RN2, RN4, RN5 et RN6. Nous allons réorganiser les voyages alternés à partir des statistiques qui sont à notre disposition », enchaîne-t-il.

Rotation

De leur côté, quelques transporteurs ont manifesté un désaccord vis-à-vis des voyages alternés qui devront être organisés. Pour certains, cette méthode va favoriser les transports clandestins. « Si on applique cette décision, on craint que durant le moment où nous ne travaillons pas, les transporteurs clandestins vont prendre les rênes », explique Vincent de Paul Razafi­manantsoa, comité de gestion de la gare routière Fasan’ny karana. Dans cette gare, près de quatorze coopératives y travaillent. Selon le responsable, les activités de transport ne devront pas être interrompues lors de la réouverture des gares routières. « Ce que nous proposons, c’est de pouvoir effectuer une rotation entre les coopératives afin d’assurer la continuité des services de transport », enchaîne-t-il.

En outre, quant au frais de transport, ce dernier ne doit pas avoir une modification à partir de la réouverture, même si les restrictions sanitaires imposent la réduction du nombre de passagers à transporter. L’augmentation ne devra pas dépasser les 10 000 ariary, a été affirmé durant la réunion. « Aucune modification significative ne devrait être appliquée au tarif des frais de transport. Pour les minibus, où une banquette a été affectée à trois personnes auparavant, l’effectif des passagers sera réduit à deux. C’est dans ce cas qu’une hausse devrait s’appliquer », indique le Directeur général de l’ATT. Les réservations pour les voyages devront se faire en ligne pour éviter toutes formes de rassemblements devant les guichets.