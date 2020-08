Parlement – Des réunions 2.0 pour les présidents

La 5e conférence mondiale des présidents de Parlement au sein de l’Union Interparle­mentaire se tient pendant deux jours. Le président du Sénat Rivo Rakotovao participe à cette réunion qui se fait à distance. Les échanges entre les participants sont focalisés sur le thème qui s’intitule « les parlements mobilisés pour un multilatéralisme plus efficace qui apporte la paix et le développement durable au peuple et à la planète ». À l’issue de la réunion organisée sur visioconférence ce jour sera prévue une résolution établie par les présidents d’Insti­tution des pays membres de l’UIP.

Par ailleurs, le 13ème Sommet des présidents de Parlement se déroule également cette semaine. Les droits de la protection des femmes, notamment des réformes sur la législation figurent parmi les thèmes à discuter durant cette conférence à laquelle a participé la présidente de l’Assemblée nationale Christine Razanamahasoa. Le faible taux de participation des femmes malgaches à la vie politique a été évoqué. La situation constitue un blocage qui nécessite un profond changement.