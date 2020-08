Football – Can : Reprise des éliminatoires en novembre

Les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations sont fixées pour le mois de novembre 2020. Puis, la course à la CAN se terminera en mars 2021.

On aperçoit le bout du tunnel. La Confédéra­tion Afri­caine de Football vient de fixer les dates pour la reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (ndlr : l’appellation a été conservée même si la compétition est reportée pour 2022).

Les troisième et quatrième journées se tiendront au mois de novembre 2020. Soit entre le lundi 9 et le mardi 17 plus précisément. Celles-ci devaient initialement prendre place durant la fenêtre internationale du mois de mars dernier. Mais elles ont été annulées en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Ces échéances pourraient constituer un tournant pour les Barea de Madagascar. Ils affronteront à deux reprises les Éléphants ivoiriens à cette occasion, pour le compte du groupe K. Grâce aux succès enregistrés lors de leurs deux premières apparitions (ndlr: victoire 1-0 devant l’Ethiopie et 6-2 devant le Niger), la Grande île est créditée de six points actuellement.

Cette double confrontation constitue ainsi une première balle de match. En cas de victoires, elle décrochera son ticket pour la phase finale.

Les joutes internationales reprennent donc d’ici environ deux mois. Sera-til possible d’organiser des matches amicaux d’ici là ? Difficile à dire vu le contexte actuel. Dans quel état de forme se trouveront les joueurs d’ici là ?

Qualifications Mondial

Fort heureusement, les compétitions ont redémarré depuis plusieurs semaines en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, où évoluent la majorité des éléments de Nicolas Dupuis. Ils auront certainement retrouvé le rythme avant d’affronter la Côte d’Ivoire.

Si les Barea se font accrocher par les Éléphants, ils leur resteront deux autres rencontres pour se refaire. Ce sera contre l’Éthiopie et le Niger, durant les cinquième et sixième journées de mars 2021. Et une fois les éliminatoires de la CAN bouclées, la sélection malgache se tournera vers les qualifications pour la Coupe du Monde.