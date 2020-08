Fokontany de Mahajanga Be – Deux adolescents violent une fillette

Deux adolescents âgés de vingt-deux ans sont appréhendés par la police pour le viol de fillette de 4 ans et demi, dans le fokontany de Mahajanga be. Les deux présumés font l’objet d’une enquête actuellement et seront bientôt déférés au parquet.

Dimanche dernier, le père de la petite victime a été alerté par le comportement de sa petite fille. « Je lui ai demandée ce qui lui arrivait, car ce n’était pas son habitude. Mais elle a pleuré et était partie se réfugier chez sa mère. Elle a ensuite répondu que deux voisins l’ont appelée le dimanche dernier et ont enlevé son pantalon… Ils l’ont donc violée. Nous étions immédiatement partis au centre Vonjy qui prend en charge les enfants victimes d’agression sexuelle », a déclaré son père.

Les enquêtes sont en cours. Le viol de petite fille constitue un fait fréquent à Mahajanga où l’éducation des enfants est assez libérale. Certains parents, pendant leur absence, confient leurs progénitures à des connaissances. D’autres délaissent leurs enfants dans les rues où les risques d’accident ou de viol sont énormes. Tel était le cas pour la petite Adriana, 7 ans, abandonnée par sa mère partie au marché ; la petite fille était victime d’agression. L’assassin reste toujours en cavale.