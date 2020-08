École privée – Manifestation des enseignants à Anosy

Après plusieurs mois de revendications sans avoir gain de cause, les enseignants des écoles privées à Antanana­rivo décident de passer à la vitesse supérieure. Ils ont manifesté dans le parking du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel (MENTEP) à Anosy, hier matin, en arborant des pancartes sur lesquelles sont inscrites leurs revendications. « Payez les arriérés de nos vacations. Nous ne pouvons pas demander de crédits à la Cnaps, étant donné que nous ne sommes pas membres. Organisons des examens pédagogiques et autorisez-nous à faire une dernière mise au point. Délivrez aux établissements scolaires privés une dérogation spéciale pour leur permettre de commencer l’année scolaire, au mois de septembre. Inscrivez-nous dans la liste des bénéficiaires du Vatsy tsinjo et du Tosika fameno ». Telles sont, entre autres, les requêtes de ces enseignants qui sont sans sources de revenus, depuis plusieurs mois, à cause de la suspension des cours. Certains enseignants ont vendu leurs biens pour survivre, depuis, et des établissements scolaires privés ne pourront plus continuer à ouvrir, pour l’année scolaire prochaine.

Le directeur du cabinet de ce ministère, Manda Ravelojaona, a reçu leurs représentants pour trouver un terrain d’entente. Il découlait de leur rencontre, qui a duré environ deux heures, que le MENTP va apporter son appui aux établissements scolaires privés. « Le paiement des vacations est en cours d’organisation, nous allons vérifier, déjà, si des enseignants n’en ont pas, réellement, bénéficié. Pour ceux qui ne peuvent pas faire un prêt à la Cnaps, il y a un protocole d’accord avec une banque primaire, nous allons faciliter leur dossier. Pour la préparation aux examens, il est vrai qu’il faut tenir compte de la pédagogique, mais il ne faut pas négliger non plus le côté santé. Pour le Vatsy tsinjo, nous allons collecter les noms de tous les enseignants des écoles privées. Si c’est vérifié qu’ils n’ont pas encore bénéficié de ces aides, ils seront inscrits dans la liste des bénéficiaires », explique ce responsable.