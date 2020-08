Coopération sanitaire – Don d’équipements médicaux du gouvernement chinois

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 à Madagascar, la Chine a remis trente respirateurs et vingt mille kits de tests au ministère de la Santé publique. Ces équipements médicaux ont été réceptionnés à l’aéroport d’Ivato hier en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique Gaétan Duval Solofonirina et du représentant de l’ambassade de Chine Chen Xiaolei.

Cette donation s’inscrit dans la guerre commune contre l’épidémie que les deux pays ont partagé depuis le début de la crise sanitaire à Madagascar. La Chine est restée toujours aux côtés du gouvernement malgache et le geste se traduit par le raffermissement de la coopération sanitaire déjà existante.

Les matériels médicaux remis hier constituent le troisième lot de dons du gouvernement chinois pour soutenir les autorités sanitaires malgaches. Dans son allocution, hier à Ivato, le représentant de l’ambassade a rappelé que « la Chine et Madagascar sont dans le même bâteau et se battent côte à côte dans la lutte contre le COVID-19. C’est un plaisir de répondre aux requêtes des dirigeants et du peuple malgache pour accorder dans la mesure du possible le soutien fraternel et indéfectible dans cette guerre commune contre l’épidémie ». Rappelons que les ressortissants chinois résidant à Madagas­car, à l’instar de la communauté et des opérateurs ,ont déjà apporté leur contribution dans ce combat contre le coronavirus.