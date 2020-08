Approvisionnement en eau – Les problèmes persistent

Amélioration. C’est l’objectif que s’est fixé la mutation des ouvrages de la JIRAMA initiée depuis lundi, afin d’assurer l’alimentation en eau dans la partie centre Est, qui entre dans le cadre de la création du rond-point Rocade-Est reliant Andranobe­vava à By-pass. un projet qui va alléger la circulation sur l’axe RN2. Après avoir complètement achevé la mutation de conduite au rond-point Rocade -Est Nanisana et rétabli progressivement à la normale l’alimentation en eau au sein des ménages, de nouvelles fuites sont apparues sur la conduite.

Selon la compagnie, « l’équipe technique est déjà en train de les réparer ». Par ailleurs, la compagnie nationale n’en est pas à son premier problème en termes d’approvisionnement en eau potable dans certains quartiers de la capitale.

En effet, malgré le ravitaillement en eau par des citernes de la Jirama, l’eau manque à Itaosy depuis plus d’une décennie. « L’eau ne coule que la nuit et nous sommes obligés d’attendre que les bidons soient pleins pour aller dormir, sinon il n’y aura pas d’eau pour cuisiner, se doucher ou faire la lessive. Mais, il y a des moments où l’eau ne coule que deux heures de temps seulement la nuit » explique un habitant de cette périphérie sud de la capitale. La faible production et distribution d’eau à cause du manque de matériels et d’infrastructures nécessaires ne permet pas à la Jirama de résoudre les problèmes d’eau à Antananarivo. Mais pour la Jirama, les actions se focalisent dans la résolution des problèmes urgents, destinés à alléger le quotidien des habitants.