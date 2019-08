Université d’été Mahajanga : Les écosystèmes littoraux au menu

Rideau sur la première édition de l’Université d’été organisée par l’Université de Mahajanga durant cinq jours. L’événement a ainsi conquis les participants et intervenants venus des cinq autres Universités de la Grande île ainsi que des trois Instituts supérieurs techniques (IST).

Il a permis de créer des échanges interdisciplinaires, de valoriser des recherches et de mettre en place un service lié à la communauté.

Le thème choisi pour cette première édition, « Les écosystèmes littoraux et le développement durable », va de pair avec le développement du pays, dans la mesure où la gestion et l’utilisation de toutes les ressources sont justes, équitables et viables pour les Malgaches.

C’était dans cette optique que des débats et des tablesrondes sur les « enjeux de l’internationalisation des Universités » étaient organisés ainsi que des montages de projets afin de promouvoir l’excellence et l’assurance-qualité qui correspondent à la devise de l’Université de Mahajanga, à savoir « Université pour tous et moteur de développement ».

« Vu le succès de cette édition, le thème pour le prochain Université d’été » de 2020 sera axé sur les « Rôles de l’Université pour la promotion de développement équitable » , a déclaré son président, le Pr Odilon Dinaraly Tiandaza, lors de la cérémonie de clôture, mercredi dernier à la salle de réunion du restaurant La Promenade.

Une action sociale, dans le cadre de l’activité relative au service de la communauté, « fora zaza faobe » ou circoncision de masse, a clôturé « l’Université d’été », samedi matin, dirigée par le président de l’Université ainsi qu’un test de dépistage du diabète et des opérations de la cataracte, au campus Ambondrona.

Auparavant, jeudi et vendredi ont été dédiés à une sortie nature, programmée pour les participants à la grotte d’Anjohibe dans le district de Mahajanga II.