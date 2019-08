Trophée magnitry danse à Antsirabe : Deux couples occupent la première place

Dans le cadre du festival Diégo Magnitry Danse 2, la Ville d’Eaux a défini ses représentants pour disputer le Trophée Magnitry Danse. Deux couples se trouvent à la première place.

P remiers ex-aequo. Du 14 au 18 août ,Antsirabe a accueilli le festival Diégo Magnitry Danse 2 qui s’est terminé par la victoire de Laurence et Vals, et d’Alexia et Laza. Ils représenteront la Ville d’Eaux à la grande finale à Antsiranana, au mois de septembre.

La finale régionale du Trophée Magnitry Danse s’est tenue dans la salle de fête de l’Alliance française d’Antsirabe le dimanche 18 août à 15 heures. Le talent des six couples en lice a offert un beau spectacle d’afro latino au public venu nombreux. Très vite, Alexia Rakotonjanahary aux bras de Laza Olaf Rasolonjatovo et Laurence Fanomezantsoa avec Valisoa Randrianasolo ont démontré leur aisance, leur charisme, leur créativité, leur gestuelle ponctuée de précision dans cette discipline. La décision finale revenait à Rijamanitra Randrianarisoa et à José Andoniaina Razanaharivony pour les départager. Après le décompte des points, ces deux couples se trouvent à égalité et occupent la plus haute marche du podium. L’organisation a pris la décision de leur donner le ticket pour aller disputer le Trophée Magnitry Danse avec les autres finalistes des cinq villes participantes. Une fois de plus, Laurence et Vals ont mené la danse après avoir remporté la Star de la danse 3 au mois de mars dernier. Mais cette fois-ci, Alexia et Laza leur ont fait de l’ombre et affichent une fureur d’obtenir le titre de cette édition en annonçant que «notre objectif est de ramener le trophée à la maison. Ces quelques jours de formation nous ont permis d’approfondir d’autres disciplines. À nous de creuser plus loin afin de nous démarquer des autres ».

Stages et concours

« Favoriser les rencontres et les partages, et faire d’Antsiranana un autre grand rendez-vous de la danse sont nos objectifs », résume Roddy France Tsialiva, l’initiateur de ce projet. Avant chaque concours, il dispense des stages de semba, de salsa shine, de rueda, de bachata sensuel, d’urban kiz, et de tarraxina dans les six villes qui participent à ce deuxième volet du festival. Depuis le 31 juillet, le festival Diégo Magnitry Danse 2 s’est opéré à Mahajanga, à Antananarivo, et à Antsirabe.