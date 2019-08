Taolagnaro : Les jeunes s’intéressent aux technologies

Plus d’orientation. La journée technologique et scientifique organisée par la société QMM, la semaine dernière, à l’Institut des études supérieures (IES) à Taolagnaro a permis aux lycéens et étudiants de la ville de mieux comprendre les dé fis du marché du travail dans la région anosy. « L’objectif est d’informer les jeunes du niveau des établissements scolaires ciblés, les approches de QMM sur le développement technologique et scientifique afin de renforcer sa stratégie de création une masse critique dynamique supportant ses engagements », a expliqué l’organisateur.

Si le nombre des jeunes de la Cité dauphine choisissant la série scientifique ne cesse de diminuer d’année en année, ce genre d’évènement pourra certainement influencer la décision des lycéens et des bacheliers dans leur choix de leur série et du cursus universitaire. « Cet événement sur le développement technologique et scientifique coïncide avec notre projet sur la formation d’enseignants dans les séries scientifiques au niveau des lycées. Nous ambitionnons d’accroître le nombre d’élèves dans les séries scientifiques », a souligné le directeur régional de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle lors de la cérémonie d’ouverture.

Sous le thème « De l’exploitation au développement technologique et scientifique», la journée a été honorée par la présence des autorités locales ainsi que des hauts responsables de la société minière. Exposition, conférence-débat et jeu radio-crochet ont été parmi les activités proposées pendant la journée. « Grâce à cet évènement, je comprends mieux la relation avec la série choisie ainsi que les compétences dont le marché de travail a besoin », a témoigné un lycéen de la Terminale. La prochaine étape aura lieu au lycée Pôle, fin août.