Football – Élection FMF : Raoul Rabekoto apporte une nouvelle vision

À quelques jours de l’élection du président de la FMF, faisons un tour d’horizon des cinq candidats. On débute avec Raoul Rabekoto, ancien vice-président de l’institution.

Madagas­car, un grand pays de football. Telle est la vision future de Raoul Rabekoto, qui se présente pour la deuxième fois à la présidence de la Fédé­ration Malgache de Football, ce samedi à Toliara. « Mes expériences dans le milieu footballistique ainsi que sur le plan professionnel m’ont poussé à me présenter. Je veux apporter ma pierre à l’édifice pour développer le football, car c’est un devoir à mes yeux », confie-t-il. « J’ai gravi les échelons dans le milieu, en débutant en tant que joueur. Je dispose également de l’expérience nécessaire en matière de gestion. Le succès de la CNaPS Sport le prouve notamment », poursuit-il.

Afin de fédérer tous les acteurs du football autour de sa vision, le candidat n°1 sur le bulletin unique promet d’organiser une « conférence nationale pour l’avenir du football malgache », s’il est élu. Cette conférence permettra également de « requérir toutes les propositions de chacun pour développer la discipline ».

Gestion informatisée

En évoquant les promesses et les défis qu’il entend relever justement, Raoul Rabekoto vise tout d’abord à « donner la place qu’il mérite au football dans le système éducatif et dans la vie économico-social », avec son programme. En effet, « c’est une discipline qui peut permettre à des jeunes, issus de milieux défavorisés, de briller et d’aller très loin. Voilà pourquoi elle doit avoir une place prépondérante dans la société », explique-t-il.

Son programme est également basé sur l’aménagement d’infrastructures de qualité et sur l’instauration d’un système de gouvernance novateur : « Outre la construction de stades aux normes internationales, je prévois d’aménager des centre techniques régionaux. Chaque ligue y aura son bureau et ces centres formeront aussi les jeunes talents. Afin d’assurer la transparence dans la gestion de la Fédération, on s’attellera à une vraie bonne gouvernance avec l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La mise en place d’un système de gestion informatisée et interactif mettra les ligues et sections en réseau. Ce qui permettra un meilleur pilotage et un meilleur suivi ».