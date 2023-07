TECHNOLOGIE – Les adolescents initiés à la robotique

L’Innovation Campus (IC) annonce la tenue de la première édition de l’atelier Robotique Vacance qui se déroulera du 1er au 31 août au siège de Nanisana. L’objectif principal de cet atelier est d’initier et d’orienter les jeunes vers des études liées aux technologies surtout à la robotique. Cette expérience unique permettra aux jeunes âgés de 13 ans et plus de nourrir leur passion et de repousser leurs limites. « L’IC vise avant tout à préparer des talents qui deviendront les pionniers de l’innovation. L’apprentissage de l’algorithme et de la programmation avec Python, l’initiation à la robotique, ainsi que des défis et des challenges stimulants pour développer l’esprit logique seront au programme de cet atelier. Notre approche pédagogique adoptée met l’accent sur des activités ludiques et interactives qui favorisent l’engagement et la participation active des participants », confirme Tahina Raselison, fondateur de l’IC. Il constitue une occasion unique de mieux connaître les nouveaux langages de programmation. Ce bootcamp s’adresse plus particulièrement aux 30 jeunes collégiens ou lycéens passionnés de technologie. À noter que 14 séances intensives de programme sont prévues pour explorer l’univers passionnant de la programmation et de la robotique lors de cet atelier.