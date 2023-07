PONT DE MANGOKY – Le début du chantier pour bientôt

L’attribution des travaux de construction du plus long pont du pays est annoncée . La construction de l’infrastructure qui enjambera le fleuve Mangoky va débuter d’ici peu.

Les travaux de construction du pont de Mangoky, qui reliera la région Atsimo Andrefana à la région Menabe, attendent le lancement officiel. Le marché est finalement attribué à l’entreprise chinoise CRBC, selon un communiqué du Conseil des ministres. Le lancement officiel sera mené en parallèle avec la réception des travaux de réhabilitation du lot Analamisampy (PK 107+400) – Bevoay (PK 194+730), prévue dans les prochains jours. « Il n’y a pas encore de programme définitif pour cette cérémonie de lancement des travaux de construction du pont de Mangoky et de la réception des travaux d’une portion de la RN9. Mais c’est prévu se tenir bientôt », explique Jean François Davidson Randriantsara, directeur régional des Travaux publics Atsimo Andrefana. Les travaux de construction du pont accusent un retard de deux ans. Le début des travaux du long pont de 880m était prévu pour juillet 2021, mais il va finalement se tenir ce mois ou au mois d’août. Le projet de départ a été de construire un simple pont, selon le document de projet. Quelques mois plus tard, après cette annonce, il a été indiqué qu’il sera construit un pont-barrage de 880m avec des fondations profondes de 30m. Un pont barrage qui devait faciliter l’irrigation de la rive droite du fleuve Mangoky. Mais un an plus tard, les techniciens du ministère des Travaux publics sont revenus sur le projet de départ d’un simple pont sans barrage. Le pont, entièrement en béton, sera doté de deux trottoirs de chaque côté. Les travaux dureront deux ans et le pont ne sera disponible qu’en 2025.

Bac

La construction du pont coûte 64 millions de dollars, cofinancé par la Badea, le FSD, l’OFID, le Fkdea et le gouvernement malgache. Le processus d’attribution du marché a également pris du temps, lequel a été finalement confié à CRBC, l’entreprise chinoise à qui a déjà été donnée la construction du lot Analamisampy-Bevoay. L’entreprise se chargera de la facilitation du passage sur le fleuve Mangoky pendant les travaux de construction du pont. « C’est prévu dans le cahier des charges de l’entreprise. L’utilisation du bac permettant la traversée des véhicules et des personnes sera gratuite », ajoute le directeur. Quant à la portion de la RN9, 170km sont actuellement achevés. 87km partant d’Analamisampy vers Bevoay, et 83km de Bevoay à Manja, sont goudronnés à 100%, sauf sur les 10km d’accès au pont. 3 km depuis Bevoay vers l’entrée du pont et la sortie vers Manja, longue de 7km. Le projet de construction de ces infrastructures routières a pour principal objectif de désenclaver des communes de la région Atsimo Andrefana et de Menabe. « Le prochain objectif est de réhabiliter la portion partant de Manja vers Dabara. Ce lot a déjà obtenu un accord de financement », explique encore la source. Tout le processus est ainsi enclenché. Concernant la réhabilitation de la RNT 55, partant de Bevoay vers Morombe, les études techniques sont déjà en phase terminale, mais le projet attend en revanche un accord de financement, selon les explications.