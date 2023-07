NOSY BE – Forte mobilisation pour intensifier la lutte contre l’insécurité

Afin de poursuivre et d’intensifier la lutte contre l’insécurité, la Compagnie de la gendarmerie nationale de Nosy Be mène actuellement des mini-opérations dirigées par le chef d’escadron Rachid Amad Zakaria, commandant de ladite compagnie et son adjoint le capitaine Patrick. Ils sont quotidiennement engagés pour faire cesser les troubles à l’ordre public et protéger la population. Tous les éléments disponibles sont ainsi actuellement mobilisés afin d’intensifier leur présence sur le terrain, pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que pour rassurer la population. Des actions spécifiques sont également conçues pour lutter contre l’insécurité avant, pendant et après le festival Sômarôho qui aura bel et bien lieu à Nosy Be du 1er au 13 août prochain. Sûrement, cet évènement musico-culturel attirera de nombreuses personnes, tant Malgaches qu’étrangers, il est donc juste qu’un plan de sécurité soit clairement établi pour lutter contre les gens malintentionnés qui en profitent . L’objectif sera de maintenir les efforts qui ont été déjà réalisés, afin que la paix règne à Nosy Be et que les populations locales vaquent à leurs tâches quotidiennes en toute quiétude. Car Nosy Be est une ville touristique, les gendarmes mettent donc tout en œuvre pour ne pas ternir l’image de la destination. Cependant, les nombreux vacanciers qui ont déjà fait leur choix sur l’île aux parfums ne sont pas oubliés. Dès lors, la Compagnie de la gendarmerie nationale a assuré qu’elle n’abandonnera pas devant toutes ces scènes et qu’elle est prête à faire de son mieux pour la sécurité de tout le monde sans exception.

Efforts

En outre , les gendarmes déploient également de grands efforts pour lutter contre l’abattage illégal de bétails dans les coins de Nosy Be, connu par l’appellation locale « Tsongo nofotro » (désossement). « Nous avertissons les voleurs, les acheteurs et les complices que nous ne tolérerons jamais ce crime. Il n’y a qu’un seul endroit où les bœufs doivent être abattus , c’est à l’abattoir », a déclaré le commandant, tout en soulignant que les efforts ne s’arrêteront pas tant que l’île aux parfums ne retrouvera pas complètement sa sérénité. Il a également confirmé que cette opération qui se déroule actuellement s’inscrit principalement dans la mise en œuvre de la politique établie par le secrétaire d’État à la Gendarmerie en matière de maintien de l’ordre , TAFA ou « Tana-maron’ny Fandriampaha-lemana », tout comme la soumission aux directives du commandant de la gendarmerie nationale . « Cette politique a porté des fruits et mérite d’être poursuivie et améliorée », a-t-il ajouté. Le commandant n’a pas oublié d’exhorter tout le monde à prêter main-forte en cas de besoin, car lutter contre l’insécurité passe notamment par la lutte contre tout ce qui nuit à la qualité de vie des habitants et à la tranquillité publique. Le premier moyen de lutter contre les actes d’incivilités et de dégradations est de renforcer la présence humaine sur le terrain.