MEURTRE À ANDASIBE – Trois fugitifs capturés et incarcérés

Rebondissement sur une affaire de meurtre. Traduits devant le parquet du tribunal de première instance à Moramanga, trois individus incriminés pour meurtre ont été placés sous mandat de dépôt. Recherchés pour meurtre, ils se sont faits coincer après plus d’un mois de cavale. Le crime a été commis le 14 juin à Betanimainty Andasibe. Suite à une découverte macabre effectuée par le fokonolona, le chef fokontany d’Amparafara a alerté le poste avancé de la gendarmerie nationale à Andasibe et une enquête a été dans la foulée, ouverte. Le constat qui s’ensuivait a révélé que le défunt a été assassiné. En attendant que la famille du défunt se manifeste, les villageois ont assuré l’enterrement de la dépouille. L’enquête a par ailleurs connu une avancée lorsqu’un frère du défunt s’est présenté pour ramener le corps et porter plainte à la gendarmerie. Les soupçons ont alors pesé sur les trois individus incarcérés. Mis au parfum de la plainte, les trois suspects se sont aussitôt évanouis dans la nature jusqu’à ce que les gendarmes ont réussi à les capturer pendant leur sommeil dans la nuit de vendredi à samedi.