JEUX DES ÎLES – Les calendriers de chaque discipline

Madagascar hébergera la onzième édition des JIOI de 2023 du 25 août au 3 septembre prochains à Antananarivo. En attendant le regroupement initié par l’état malgache pour tous les athlètes et de toutes les disciplines, tout se précise sur le calendrier et les dates des compétitions.

Football masculin: 24 août – 2 septembre au stade Barea Mahamasina, Vontovorona et stade Elgeco Plus

– Basketball 5×5: 26 août – 2 septembre: Palais des sports à Mahamasina

– Basketball 3X3: 26 août – 2 septembre: Parking du Palais des sports et stade Barea Mahamasina.

– Boxe Masculine: 26-29 août à l’Amphithéâtre du CCI

– Badminton: 26 août – 1 septembre à zone Expo Forello Tanjombato

-Tennis de table: 26 août – 1er septembre au zone Expo Forello Tanjombato

– Haltérophilie: 26-29 août au Petit Palais du Palais des sports Mahamasina

– Kick-boxing: 30 août au 2 septembre à l’Amphithéâtre du CCI

– Handball: 26 aout-2 septembre – Gymnase du complexe de Vontovorona et la finale au Palais des sports de Mahamasina

– Judo: 30 août au 2 septembre – Gymnase Ankorondrano

– Karaté: 30 août au 2 septembre- Gymnase Mahamasina

– Pétanque: 26 août-1er septembre-Nouvel emplacement à Ivato

– Tennis: 26 – 31 août à l’Acsa Ambohidahy

– Volleyball: 26 août – 2 septembre- Gymnase Akamasoa mais la finale au Palais des sports de Mahamasina

– Lutte: 26 -29 août – Gymnase à Ankorondrano

– Cyclisme: 28 août – 1 septembre- Rocade d’Iarivo et route nationale

– Athlétisme et handisport: 29 août – 2 septembre- stade d’Alarobia et stade Barea Mahamasina

– Rugby à VII: 1er – 2 septembre au stade Makis à Andohatapenaka et la finale au stade Barea Mahamasina

– Natation et handisport: 26-30 août – Piscine du complexe Vontovorona ou ANS Ampefiloha

– Taekwondo: 26-29 août au Gymnase Mahamasina

– Jeunesse: 26 août 2 septembre à l’Arena Ivandry