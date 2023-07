« J’aime », sandany sa sarany ?

Nandrakotra ny fizaram-baovao ny harivan’ny andro fahatelon’ny fanadinam-panjakana Bakalorea, ny fipari­tahana laza adina enti-manombana ny fahaizan’ireo mpianatra kilasy famaranana. Vetivety dia nahoraka eran’ny tanàna rehetra misy ivontoeram-panadinana ny resaka ; ny mpiambina sy ny ray aman-dreny mamono andro eny an-toerana rahateo manararaotra avy hatrany manaparitaka izany amin’ny tambazotran-tserasera, sitrany ahay « J’aime »… Io « J’aime » io tokoa mantsy no nihazakazahan’ ireo mpisoloky sy mpisandoka rehetra nilaza efa ho taona vitsy izay isaky ny misy fanadinam-panjakana, fa ananany ny laza adina. Efa ho lava toy ny afon’Antongona koa angamba ka tsy nahataitra ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, izay efa nanao ny anjarany tamin’ny serasera sy fampiantsoana mpanao gazety ; nanomboka tany amin’ny famola­volana laza adina ka mandra- pano­katra izany, ny andro voalohan’ ny fanadinana. Tamin’ity indray mitoraka ity, niparitaka tokoa ny laza adina, ka tsy maintsy nosoloina manerana ny Nosy ; nihemotra araka izany ny ora nanombohana sy niravana. Ho an’ny ankamaroan’ny ray aman-dreny dia nanao antso avo avy hatrany ny JIRAMA : hanao ny ezaka rehetra tsy hahatapaka ny jiro (tsy io ve moa no handoavam-bola isam-bolana ?) amin’ireo ivontoeram-panadinana manerana an’i Madagasikara.

Fitaintainana ara-drariny izany satria zary mitovy amin’ny sakafon’ny ankamaroan’ny Malagasy ny fahatapahan-jiro indroa isan’andro, intelo raha tsara vintana. Andaniny, misy tamin’ireo mpianatra no nihorakoraka vao nasaina nihato sy nivoaka ny efitranom-panadinana, izany rahateo no fomba hitany ho nahomby tamin’ny sehatra hafa. Etsy an-daniny, nisy tamin’izy ireo no torana raha naheno fa soloina ny laza adina ; asa, noho izy ireo mety efa nifantoka loatra ve sa efa lasa lavitra tamin’ny asa nataony. Ny azo antoka dia nanakorontana zavatra maro iny tranga iny : saina, fotoana, paika, sns. Mbola vao ny taza-maso ireny hitantsika miteraka resa-be ireny ; resa-be savihan’ny politika, trandrahin’ny mpitaty rà-kena, rohitin’ny mpiandry tataka… Mora ny manondro molotra sy mitsikera, ka vitsy ireo mahatsinjo fa raharaham-pirenena ny Fanabeazana : mandrindra ny Fanjakana, mikololokolo ny sekoly, mamolavola ny fiaraha-monina, manaraka ny ray aman-dreny. Na hifanome tsiny tahaka ny inona dia io ny zara andraikitra, tsy vitan’ny « J’aime » ny lokan’ady atrehina ; misy sandany ny tanjona, ary misy sarany ny lalana.

Jean Charles