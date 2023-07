HANDBALL – Dernière ligne droite du regroupement

à trente-cinq jours de la cérémonie d’ouverture de la XIème édition des JIOI 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre, en attendant l’organisation de l’état, la Fédération malgache du handball (FMH), présidée par Regina Clarisse Rahe­riarijaona a pris l’initiative d’entamer le dernier regroupement des handballeurs et handballeuses, les deux équipes nationales seniors qui défendront la couleur malgache durant les jeux, au complexe sportif de Vontovorona. « Nous avons choisi d’entamer le dernier regroupement à Vontovorona selon nos propres moyens car le temps presse. Pour qu’il n’y ait pas de perte des acquis du dernier regroupement du 10 juin au 10 juillet, rejoindre le camp de base du complexe sportif de Vontovorona a été une obligation car nous avons des objectifs à atteindre durant les JIOI 2023 à la maison », confie Regina Clarisse Raheriarijaona. Quarante-six handballeurs dont la moitié constituée de sexe féminin ont rejoint le camp de base de Vontovo­rona laissant derrière eux leurs occupations quotidiennes (famille, enfant, travail…) pour se focaliser sur la préparation physique, technique et mentale.

Forces mentales

« Comme au dernier regroupement, du 10 juin au 10 juillet, pour cette fois ci, deux entraînements par jour sont au programme avec l’augmentation des rythmes si c’est nécessaire. Ce troisième regroupement est une suite logique des deux premiers. En termes de rendement, les joueurs et joueuses sont à 75% des objectifs fixés et d’ici le début de la compétition, j’espère que nos porte-fanions sont au mieux de leur forme et ils sont prêts à s’engager dans la bataille », confie Tillo Andria­miharinosy, coach de l’équipe nationale de handball. Les membres de l’équipe nationale Akio hommes et dames ont déjà entamé le premier entrainement hier. Ils se sentent à l’aise dans leur préparation. Leurs forces mentales résident dans le fait qu’ils se connaissent depuis très longtemps en évoluant ensemble depuis la catégorie cadette. Pour Auguste Miharisoa, handballeur, il a expliqué que « Rien n’est parfait dans la vie. Nous essaierons de nous adapter à la situation qui existe ici. Nous nous sommes déjà connus depuis longtemps entre joueurs et c’est l’une de nos forces ». Quant à Harilalaina Rabari­joely, joueur, il a donné son avis sur ceux qui les attendent: « La concurrence sera rude durant les JIOI 2023. Nous donnerons le maximum pour obtenir de bons résultats pour le pays. Sur les relations entre potes, nous nous entendons très bien malgré les petites querelles sur le terrain, seulement sur le terrain ».