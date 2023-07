FUITE DE SUJET – Les autorités sur le front

Au taquet. Face aux perturbations causées par la fuite de sujet pour l’épreuve d’Histoire-Géographie, les différents départements ministériels directement concernés ont été sur le front pour alléger, autant que faire se peut, le stress et les appréhensions des candidats. Le temps de préparer le sujet de réserve pour l’Histoire-Géographie, le début de l’épreuve a accusé un retard d’une heure et demie pour certains, et même de deux heures pour d’autres centres d’examen. Aussi, il fallait épauler le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de rassurer les candidats et leurs parents, mais également, permettre à ces derniers de rentrer sains et saufs chez eux. Selon les centres, l’épreuve d’Histoire-Géo­graphie ne s’est terminée qu’à partir de 19 heures 30 minutes. Une des mesures prises a été du côté du ministère des Transports et de la météorologie. Comme il l’indique dans un communiqué, le département ministériel et l’Agence de transport terrestre (ATT), ont décidé de mobiliser les coopératives de transport suburbain pour renforcer les transporteurs urbains. Dans certains quartiers, malheureusement, les “Taxis Be”, n’ont probablement pas reçu à temps la consigne conjointe du ministère des Transports et de l’ATT. Comme à l’accoutumée, ils ont déserté les rues dès 19 heures. En conséquence, des lycéens et leurs parents ont opté pour la marche pour rentrer chez eux. Les taxis et taxis motos ont également été fortement sollicités. En l’absence ou face à l’insuffisance des transports publics, des particuliers, qu’ ils soient parents d’élèves ou simplement de passage à proximité des centres d’examens, ont eu la bonne volonté de raccompagner chez eux des candidats et leurs proches. Le temps d’une soirée, le covoiturage a eu la quote. La police nationale, elle aussi, a mis ses voitures à disposition des candidats. Les pick-ups et les fourgons de la police se sont mués en bus scolaires, hier soir. Avec des agents pour escorter chaque passager jusqu’à sa porte. Les Forces de défense et de sécurité, justement, ont été fortement déployées afin d’éviter tout débordement et aussi les agressions et larcins contre les candidats qui ont fini tardivement leur épreuve d’Histoire-Géographie.