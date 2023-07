FOOTBALL – COMPÉTITIONS NATIONALES – Le championnat avancé, la coupe repoussée

Sage décision mais tardive. La fédération malgache de football a réajusté le calendrier des compétitions nationales par rapport à celui des compétitions africaines. Une telle modification est inévitable dans le but de boucler à temps le championnat national et la coupe de Mada­gascar, c’est-à-dire avant le coup d’envoi des compétitions de la confédération africaine de football (Caf). Cette saison, le retard du déroulement des compétitions a impacté l’engagement des porte-fanions de la Grande Ile dont le cas du club représentant malgache à la Coupe de la Confédéra­tion. La date butoir d’engagement a été le 10 juillet alors que la coupe vient de boucler ce week-end les huitièmes de finale.

Modifications

Pour le cas du Fosa Juniors FC, le désistement du club champion national s’explique comme suit: «les jeux des Iles de l’océan Indien et le premier tour des compétitions interclubs de la Caf ont lieu à la même période. Ainsi, considérant qu’avec huit titulaires indiscutables convoqués pour l’équipe nationale du 15 juillet au 6 septembre, il nous était impossible de constituer une équipe compétitive pour représenter dignement Madagascar en ligue des cham-pions de la Caf» peut-on lire dans le communiqué du club, une douloureuse décision pour l’intérêt de l’équipe nationale. La coupe de Madagascar, ne reprendra pour sa part qu’en septembre après les jeux des Iles et le tirage au sort des quarts de finale sera effectué au mois d’août. «Le vainqueur de cette édition représentera Madagascar dans l’édition suivante 2024-25 de la coupe de la confédération africaine» temporise la fédération dans son communiqué. La ligue des champions débutera un peu plus tôt. Vingt-quatre équipes, dont deux clubs relégués de l’Orange Pro League seront en lice. Au cas où ces deux clubs relégués de l’OPL ne participeront pas, les ligues de Diana et de Boeny prendront leur place pour compléter la liste des vingt-quatre équipes. La première phase se déroulera du 4 au 13 août sur quatre villes à savoir Antsiranana, Ambatondra­zaka, Tsiroanomandidy et Toliara. La deuxième phase aura lieu du 8 au 17 septembre à Mahajanga et Toama­sina. Et la poule des As se déroulera en début octobre. Les finalistes accéderont en championnat élite. En parlant de compétition nationale, le championnat de football féminin se poursuivra la prochaine saison. Le coup d’envoi sera lancé en septembre. Le sommet de foot féminin suivra le même format de trois phases comme celui masculin.