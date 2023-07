FOOTBALL – BAREA – Pas de chevauchement des dates

Les nouvelles qui circulaient dans les réseaux sociaux ont préoccupé les footeux. Il a été publié que les Barea vont disputer en début septembre les jeux des Iles, les éliminatoires de la Can et du Chan.

Les trois prochaines compétitions des Barea programmées en fin juillet et début septembre préoccupaient plus d’un hier. Les nouvelles circulaient dans les réseaux sociaux. C’est presque le même scénario qu’en 2019. Cette année-là, Madagascar a dû préparer et présenter trois équipes nationales pour trois compétitions majeures différentes en l’occurrence les éliminatoires à la Can et au Chan ainsi que les Xème jeux des Iles à Maurice. Ce n’est pas finalement le cas pour cette fois. Certes, Madagascar jouera les jeux des Iles de fin août au début septembre et le dernier match de qualification à la Can le 4 septembre mais pas encore pour les éliminatoires au Chan 2024. Le coach Rôrô se focalise en ce moment sur les jeux des Iles et sur le dernier match contre l’Angola. Les Jeux des Iles s’étaleront du 24 juillet au 2 septembre pour la compétition de football. Au cas où Mada­gascar jouera la finale qui devrait se tenir au stade Barea à Mahamasina le 2 septembre, le coach Rôrô a maintes fois réitéré qu’il veut bien renouer avec la médaille d’or qu’il a manqué en tant qu’entraineur en 2019 à Maurice et qu’il était temps aussi de récupérer l’or des jeux après la dernière ravie il y a trente ans, en 1993.

Impossible

L’équipe nationale A, disputera également son dernier match contre l’Angola le 4 septembre. Ce match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2023. Les hommes de Rôrô ont tenu en échec les Black Stars ghanéens le 18 juin à domicile lors de la cinquième journée. Et la troisième compétition qui préoccupe surtout plus d’un et surtout les footeux s’agit du tour préliminaire qualificatif au Chan 2024. D’après le calendrier initial publié deux mois après la dernière édition en Algérie à l’issue de laquelle Madagas­car s’est installé sur la troisième marche du podium, l’équivalent de la médaille de bronze, Madagascar devrait jouer le match aller du tour préliminaire entre le 28 et le 30 juillet. Celui du retour était prévu entre le 1er et le 3 septembre. Joint au téléphone, le directeur technique national, Rado Rasoanaivo a été lui aussi surpris. «Ce n’est pas possible car un responsable de la Caf vient de me rappeler que la date limite d’engagement au Chan est fixée pour le 31 juillet …» rassure le premier responsable du football à Madagascar. «L’équipe de la fédération va justement aborder et discuter de ce sujet durant notre réunion prévue demain (ce jour)» a conclu Rado Rasoanaivo.