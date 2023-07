ÉTAT CIVIL – Des copies d’actes de naissance à distribuer dans la région Itasy

L’existence juridique sera bientôt à portée de main pour les enfants qui ne sont pas encore en possession de ce droit. Quatre mille, c’est le nombre d’enfants qui pourront profiter d’ici peu de l’octroi de copies d’actes de naissance, d’après le ministère de la Justice. Une initiative qui sera possible grâce à la collaboration de ce département avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dans le projet État Civil. D’après les explications de la garde des Sceaux, Landy Mbolatiana Ramanantenasoa. « Aujourd’hui, un pas est franchi à travers la signature des protocoles d’accord entre le ministère de la Justice et l’OIF dans le cadre de notre coopération dans le projet État Civil. Ce seront en tout près de 4000 enfants qui vont bénéficier de l’octroi de copies d’ actes de naissance afin de résoudre les problèmes liés à l’existence administrative et juridique dans la région Itasy » explique la ministre. À se fier aux explications de celle-ci, ces documents seront distribués principalement dans les districts de Miarinarivo, de Soavinan­driana et d’Arivonimamo.

Des localités qui comptent actuellement un peu plus de dix mille enfants non recensés sur les registres de l’état civil. Cette coopération servira à emboîter le pas à une collaboration plus poussée dans les années à venir. Un chantier déjà engagé. Dans la Grande île, près d’un quart des enfants en-dessous de dix-huit ans ne disposent pas encore de copies d’acte de naissance, soit 2,5 millions de mineurs. Des actes de naissance ont déjà été délivrés par les autorités malgaches, en collaboration avec l’OIF depuis 2021. Des actions qui ont servi à tâter le terrain pour de nouvelles initiatives. À en croire Léonard Emile Ognimba, l’ambassadeur représentant de l’OIF océan Indien, » c’est un projet que nous avons déjà initié, notamment dans la région d’Analamanga, avec la Commune Urbaine d’Antananarivo et au-delà avec celle de Toamasina. Nous nous réjouissons de pouvoir apporter un plus au projet du gouvernement, qui est celui de la réforme de l’état civil « .