DETTES FISCALES – L’état va apurer ses arriérés envers les pétroliers pour cette année

Les autorités ont montré leur détermination à s’acquitter des arriérés qu’ils doivent aux pétroliers, dans la revue de la quatrième FEC.

L’État s’enga­ge à éponger ses arriérés envers les pétroliers. Un passif qui s’élève à environ 1089 milliards d’ariary , qui seront réglés pour cette année, du moins c’est ce dont les autorités ont fait part au Fond Monétaire International, dans le cadre de la revue de la quatrième tranche de la Facilité Élargie de Crédit (FEC). D’après les statistiques présentées dans ledit document, l’État doit aux pétroliers des arriérés d’environ 415 milliards d’ariary en décembre 2022. Une somme qui est due aux réquisitions de carburants pour la Jirama. Plus une dette de 960 mil­liards d’ariary contractée à cause du gel des prix à la pompe. Dettes croisées. Les deux parties se sont accordées sur les montants des passifs qui incombent à chacune et se sont engagées volontairement à les apurer progressivement. L’État malgache, représenté par le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures, ainsi que le ministère de l’Economie et des finances, avaient déjà décaissé des sommes vers les pétroliers depuis décembre 2022. Sur les 960 milliards d’ariary, l’État s’est déjà acquitté à la fin du mois de mars 2023 d’une somme de 167 milliards d’ariary, suivi d’un autre décaissement, cette fois-ci de 735 milliards d’ariary au mois de mai.

Passif

D’après les données fournies par les autorités au FMI en guise de projection pour la fin du mois de juin, le total des dettes contractées par l’État envers les pétroliers s’élève à 370 milliards d’ariary. Une somme qui se décompose en 112 milliards d’ariary pour les arriérés dus au maintien des prix à la pompe, plus 258 milliards d’ariary de passif relatif aux réquisitions de carburant pour la Jirama. Les pétroliers, pour leur part, se sont acquittés de la totalité de leurs arriérés mais ils doivent encore payer des redevances vis-à-vis du Fonds d’entretien routier (FER) et des Redevances du secteur (RDS) totalisant 350 milliards d’ariary. Le passif qui reste à verser à l’État malgache s’élève encore à 1 136 milliards d’ariary pour les taxes. À la fin du mois de mars 2023, les pétroliers ont déjà réglé 231 milliards d’ariary. Ensuite, le Groupement des pétroliers de Madagascar a réglé progressivement 235 milliards d’ariary entre la moitié du mois de mai et jusqu’au mois de juin derniers. Moyennant les redevances FER et RDS, les pétroliers auront alors tout réglé.