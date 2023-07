CONCERT – Nanie fête ses 30 ans de scène

Après 13 ans d’absence à Madagascar, Nanie, aujourd’hui âgée de 43 ans, prépare un évènement exceptionnel pour célébrer ses 30 ans de carrière sur scène.

Le concert anniversaire de Nanie aura lieu le 6 août au CCESCA Antanimena, suivi d’une tournée à travers Madagascar jusqu’en septembre. Nanie, accompagnée de sa famille, s’apprête ensuite à retourner en France. Elle compte ainsi renouer avec son public malgache et partager sa musique avec tous les Malgaches. « En tant qu’artiste originaire de Madagascar, ma musique est spécifiquement créée pour les Malgaches. Ce serait une excellente idée de célébrer mes 30 ans de scène dans mon pays. À l’étranger, mes spectacles sont destinés à la diaspora malgache, car ma musique est exclusivement dédiée aux Malgaches », affirme Nanie. Pour célébrer ces 30 ans de carrière, Nanie offre une chanson spéciale qui marquera cet anniversaire exceptionnel. Cette chanson témoigne de sa gratitude envers son public fidèle et de sa passion indéfectible pour la musique.

Femme de musique

« Cela fait un an que je prépare cet anniversaire. J’espère une célébration mémorable avec un public nombreux. Nous interpréterons des chansons des 30 dernières années en solo, en duo ou en trio avec mes amis artistes. Certains artistes qui ont marqué ces 30 ans seront mes invités spéciaux », ajoute-t-elle. À l’âge de 7 ans, Nanie était déjà une petite fille audacieuse et elle a commencé à chanter dans le groupe Mbola, qui a marqué son entrée dans l’univers de la musique. Depuis, elle a rejoint le groupe Mbarakaly, et c’est à partir de là que l’on compte les 30 années de sa carrière. Avec déjà trois albums sortis et 60 singles produits, toutes ses chansons reflètent ses expériences, ses émotions, ses ressentis, sa vie.