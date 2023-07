COMBUSTIBLE – Vitogaz baisse les prix

Les prix des bonbonnes de gaz enregistrent une baisse importante chez Vitogaz. Une aubaine pour les ménages.

Un miracle. Les prix baissent chez Vitogaz. Les clients n’en croyaient pas leurs yeux hier quand ils ont vu les prix des bonbonnes affichés chez les distributeurs Vitogaz. “ Sur le marché, les produits Vitogaz sont déjà les moins chers mais avec cette baisse, les prix sont justes incroyables “ s’exclame Sabine venue pour acheter une petite bouteille chez un distributeur à Iavoloha mais a changé d’avis quand elle a vu les prix. “ Mon budget est limité à la plus petite bouteille mais comme la bouteille de 9 kg passe de 63000 ariary à 60800 ariary, j’ai sauté sur l’occasion “ a-t-elle révélé toute satisfaite. Elle n’est pas la seule à avoir bénéficié de cette agréable surprise. La baisse moyenne est estimée de 3,5%, soit entre 1000 ariary et 3100 ariary selon les contenances des bouteilles. Ce qui n’est pas négligeable pour le budget des ménages confrontés à l’inflation. La baisse concrétise l’accord signé en 2022 entre le ministère de l’Indus­trialisation, du commerce et de la consommation et Vitogaz concernant la maîtrise du prix du gaz. Les prix n’ont ainsi presque pas subi une augmentation pendant cette période malgré des circonstances défavorables. La baisse concerne tout le pays et pas seulement la capitale. Outre cette baisse conséquente, Vitogaz s’est associée au mobile money pour permettre aux usagers d’acheter à crédit.

Baisse

Cette baisse fait suite au recul du prix du gaz de pétrole raffiné sur le marché international. Autrement dit d’autres baisses peuvent survenir si les cours mondiaux continuent à être favorables et que si l’ariary reprend du poil de la bête vis à vis des monnaies étrangères. Le prix du gaz est le seul combustible et la seule source d’énergie qui connaît une baisse depuis le début de la guerre en Ukraine et la crise sanitaire de la Covid-19.