CINQUANTENNAIRE BANQUE CENTRALE – Présentation de la nouvelle directrice Christiane Rakotomalala

Mieux vaut tard que jamais ! La célébration des cinquante ans de la Banque centrale de Madagascar (Banky foiben’i Madagasikara ou BFM) a été marquée par plusieurs évènements au sein de la représentation territoriale de Mahajanga mardi dernier, au siège de la BFM au bord de la mer. La nouvelle directrice Christiane Rakotomalala était présentée officiellement, dix mois après sa prise de fonction au sein de la direction de la Banque centrale de Mahajanga. Elle était arrivée dans la ville des fleurs en septembre dernier. Christiane Rakotomalala a déjà assuré la même fonction au sein des représentations territoriales de Manakara, Taolagnaro ainsi qu’à Toliara avant de débarquer à Mahajanga. La remise des médailles d’argent et de bronze à dix des employés dont une dame a illustré la cérémonie officielle de la célébration. Cette dernière était la seule décorée d’une médaille de bronze. Le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, a représenté la chancellerie durant la décoration des récipiendaires. « Le 50e anniversaire est également célébré dans les autres régions et dans la capitale », a souligné le préfet de Mahajanga. La particularité de cet évènement fut l’organisation de trois journées de portes ouvertes. C’est une grande première pour la BFM à Mahajanga. Le public a pu ainsi s’informer sur les responsabilités de la BFM dont l’impression et la distribution de billets de banque, le maintien de la stabilité de l’ariary ainsi que la stabilité de l’activité financière. On recense onze représentations territoriales de la BFM à travers Madagascar. Les régions de Melaky, Sofia et Betsiboka sont sous la juridiction de la représentation de Mahajanga. La Banque centrale travaille avec le secteur primaire également.