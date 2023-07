CHARPENTERIE MARITIME – Le nouveau catamaran Tiki 46 mis à l’eau à Mahajanga

Une grande première pour le Centre de formation technique et professionnelle charpenterie maritime (CFTPCM) Boeny. Les élèves charpentiers maritimes ainsi que les enseignants ont réalisé un catamaran. Il est dénommé Tiki 46 Ceilazula et sa mise à l’eau officielle s’est déroulée le 6 juillet dernier dans le canal de Mozambique. C’est le premier bateau catamaran réalisé au niveau du centre depuis l’existence du Centre de formation en 1953. Il est conçu pour transporter une charge et des touristes et sa capacité est de dix tonnes. « L’objectif est atteint car il rejoint l’engagement numéro 4 axé sur l’éducation pour tous et également le sixième objectif du Velirano sur un emploi décent aux jeunes », a déclaré le directeur régional de l’Enseignement technique et professionnel Boeny. « La formation technique réalisée au niveau du Centre de formation technique professionnelle a porté ses fruits. La SECREN d’Antsiranana était célèbre avant mais le CTFP charpenterie maritime Boeny a également sa valeur. L’essentiel est alors de trouver des ouvertures pour écouler ce produit sur le marché. Les représentants de l’Etat sont là pour vous apporter leur soutien », a précisé le directeur de l’information et de la protection civile au niveau de la région Boeny, colonel Vonason. Des panneaux solaires sont installés sur le catamaran Tiki 46 et alimentent en grande partie ce bateau. Un sanitaire et un petit coin cuisine équipée ainsi que quelques matelas sont installés sur le bateau. C’est un catamaran fait en bois avec une coque principale et deux flotteurs.