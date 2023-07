BACCALAURÉAT – Fuite de sujet en Histoire et Géographie

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décelé une fuite de sujets d’Histoire-Géographie. Les responsables de cet acte vont écoper des sanctions pénales.

Les couacs s’enchainent à l’examen du baccalauréat. Les sujets d’Histoire-géographie ont été remplacés, suite à une « fuite de sujets ». « Suite au rapport des collègues en charge de l’examen, sur la diffusion de sujets d’Histoire-Géographie sur les réseaux sociaux, une enquête a été menée. La fuite de sujets a été vérifiée. Selon les textes, on utilise les sujets de remplacement, dans une telle situation », déclare le professeur Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur le plateau de la chaine TVM, hier soir. Ces faits ont occasionné des situations malencontreuses. Des candidats se sont évanouis, à Toliara, en entendant cette nouvelle. Pendant la longue attente de la duplication des sujets, des candidats sont sortis de leurs salles d’examen, et ont manifesté dans la cour, pour réclamer les sujets. D’autres ne seraient plus revenus dans leur salle d’examen. à Antsohihy, le ton est monté entre des candidats et les responsables du centre. Ce n’est que vers 15 heures que l’épreuve a commencé, dans certains centres d’examen. D’autres ont dû attendre jusqu’à 18 heures et n’ont eu qu’une heure, voire moins, pour traiter les sujets, dont la durée est de 4 heures, normalement, pour les séries littéraires. « L’épreuve n’a commencé que vers 18 heures. Les surveillants nous ont demandé de finir à 19 heures, au plus tard. Je suis sortie, même si je n’ai écrit que l’introduction et la conclusion du devoir d’Histoire et l’introduction du devoir de Géographie dans ma feuille de copie », témoigne une candidate, à la sortie du centre d’examen à Soanierana.

Sanctions

Le délestage n’a pas aidé. Des candidats ont passé l’examen, dans le noir, au niveau de plusieurs centres d’examen. « Le courant a été coupé depuis 16 heures. L’approvision­nement n’était pas encore revenu lorsque la nuit commençait à tomber. Les candidats ont dû utiliser une torche ou une bougie pour éclairer leurs feuilles de copie, que leurs parents leur ont apportées, ou qui a été offerte par la Police nationale », rapporte un responsable auprès du centre d’examen EPP Tanjombato. à Antsirabe, les candidats ont passé cette épreuve dehors, près d’un éclairage public. Les parents ont stressé avec ces candidats. Ils sont venus nombreux, devant les portails des centres d’examen pour attendre leurs enfants. Rentrer n’était pas non plus facile. Beaucoup de candidats n’ont plus trouvé de moyen de transport pour rentrer chez eux, malgré une forte mobilisation de la Police nationale et des particuliers, dans le transport des candidats. Certains étaient encore sur la route, vers 21 heures 30. Les sanctions vont tomber. « Des personnes sont déjà arrêtées.

Nous avons aussi, le téléphone des personnes qui ont diffusé ces sujets et de celles qui les ont achetés », a déclaré le secrétaire d’état en charge de la Gendarmerie, le général Serge Gellé, lors de son intervention dans cette émission. La ministre de la Justice, Landy Randria­manantenasoa, affirme qu’il s’agit bien d’infractions. « Il y a eu escroqueries, il y a eu fraudes et troubles à l’ordre public. Des mesures strictes seront prises à l’encontre des responsables », indique-t-elle. Les fuites et les tentatives de fraudes sont devenues monnaie courante à l’examen du baccalauréat, ces dernières années. Des candidats fraudeurs ont été expulsés des centres d’examen, durant la session 2022. Des tentatives de fraudes ont été, également, découvertes au niveau des centres d’examen à Farafangana, à Taolagnaro, à Befotaka-Nord, à Mananara-Nord, en 2020. En 2019, une session de rattrapage a été effectuée. Les sujets de Physique-chimie et d’Histoire-Géographie ont été divulgués. Et les corrigés ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux. Des étudiants et des enseignants sont allés en prison, en 2019, suite à cette fuite de sujets.

Rattrapage de l’épreuve Histoire-Géographie

Les candidats de la série A1, A2, C, D ont l’occasion de se rattraper sur l’épreuve d’Histoire-Géographie. Ils vont traiter une seconde fois, en cette session 2023, cette épreuve. « Comme tous les candidats n’ont pas reçu les consignes sur le remplacement des sujets d’examen, et pour l’égalité des chances, le Conseil des ministres a décidé que l’épreuve d’Histoire-Géographie va se dérouler le vendredi 21 juillet à 7 h 30, pour les candidats concernés par la fuite de sujets », a déclaré le professeur Elia Béatrice Assoumacou.