ANKATSO – Hommage aux martyrs de 1947

Beaucoup d’émotions lors de la commémoration du 75e anniversaire de l’exécution des figures de l’insurrection de 1947.

Une cérémonie émouvante. Avec la présence des chefs de file des éléments des forces de l’ordre dont le ministre de la Défense natio­nale, le général de division Josoa Rakotoarijaona, le secrétaire d’État à la gendar­merie nationale, Serge Gellé, du ministre de la Sécurité publique, Fanomezantsoa Randrianarison et des patriotes de l’époque et les familles des héros célébrés. Tous étaient rassemblés hier à Ampitifirana dans l’enceinte de l’université d’Ankatso pour la commémoration du 75e anniversaire de l’exécution des figures de l’insurrection d’indépendance de 1947, telles le Lieutenant Albert Randriamaromanana, l’industriel Samuel Rakotondrabe, le général Samuel Ratsizafy , ainsi que Bekamisy et Lezoma, des combattants natifs de Vatomandry. Le ministre de la Défense nationale tient à rappeler l’héroïsme et le patriotisme de ces cinq personnes et des milliers d’autres qui ont lutté pour l’indépendance de notre pays. « Les moments comme ceux-ci doivent impérativement être retenus dans toutes les mémoires car ces individus ont prouvé par leurs actes, une bravoure et un courage hors normes pour l’amour de notre patrie », déclare le général de division, Josoa Rakotoarijaona à Ampitifirana, hier.

Amour de la patrie

« Longue vie à une Madagascar libre », ce sont les derniers mots du lieutenant Albert Randriamaromanana lors de son exécution le 28 avril 1948. Pour rappel, il est l’un des principaux instigateurs de l’insurrection de 1947 et il a été jugé coupable de trahison envers la France. Jusqu’à son dernier souffle, il a été un modèle de patriotisme et de nationalisme. Mais il n’est pas le seul, le 19 juillet 1948, le général Samuel Ratsizafy est fusillé à son tour à Ankatso pour le même motif que le lieutenant Albert Randriamaromanana. Malgré la menace de mort qui planait au-dessus de leurs têtes, ils ont tenu bon jusqu’au bout et sont devenus martyrs nationaux. Selon le ministre de la Défense nationale, il est dans le devoir de tout citoyen d’en faire autant que pour faire ressurgir la fierté nationale dans le but du développement de Madagascar. « On a tous une responsabilité de faire comme eux et de défendre les intérêts de notre pays pour qu’aucune personne ne bafoue notre souveraineté nationale » s’exclame-t-il pendant son discours.