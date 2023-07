AMPITATAFIKA – Un engin à chenilles sème la pagaille

Il était plus de 22h. Les habitants des riverains d’une route pavée à Ampitatafika sont réveillés par un « tremblement de terre ». Une situation très énervante puisque, ce n’était pas la première fois que ce calvaire leur arrive. Il a fallu quelques secondes avant qu’ils ne réalisent que c’est un engin à chenilles qui roule sur la route en pavé qui provoque ce boucan en pleine nuit, réveillant les dormeurs et faisant trembler les murs et les toits. «J’ai cru que notre maison allait s’effondrer. Et ce n’est pas la première fois que cet engin passe sur cette route en roulant sans aucune précaution », s’insurge Mialy Randriambao, une habitante du fokontany d’Atsimom­bohitra à Ampitatafika. Interpellé par un responsable de la Commune d’Ampitatafika qui a assisté à la scène, le chauffeur de l’engin rejette la faute sur son «patron» qui lui aurait donné l’ordre de conduire le mastodonte. Arrivé sur le lieu, « son patron », qui disait être un gendarme, a tout de suite fait valoir qu’il s’agit d’un engin qui travaille pour « un projet présidentiel ». «À vous de voir si vous oseriez s’opposer à la présidence. Cet engin doit rejoindre la RN2 », lance le « patron » au responsable de la commune qui déclare vouloir porter plainte pour cette « infraction » et pour destruction de bien public. «Le chauffeur et le proprié­taire doivent connaître qu’un tel engin doit être transporté sur un camion », affirme ce dernier qui a décidé de ré­veil­ler le maire. Arrivé sur le lieu de l’incident, le maire d’Ampi­tatafika, Rado Ramparaoelina, déplore surtout le manque de respect dont faisait preuve les auteurs de l’infraction. La chenille est le système utilisé sur les chars de guerre à la place des roues en caoutchouc, trop vulnérables aux attaques. Elle a la particularité d’être conçue en fer et possédant des crampons, également en fer, qui lui permet de s’agripper sur les routes hostiles et non goudronnées. Si elle est particulièrement efficace sur les routes en terre, la chenille est un véritable engin de destruction sur les routes goudronnées ou pavées. Voilà pourquoi les engins à chenilles doivent toujours être transportés sur des plateaux porte-chars. D’ailleurs des traces de griffures sont laissées par l’engin sur la chaussée, manquant même d’endommager une portion de la RN1. « L’usage du nom de la présidence ne doit pas permettre à cet engin de commettre cette infraction en toute quiétude », déplore, impuissant, un habitant qui a assisté à la scène.