Vanille – Le conseil national de la vanille opérationnel

Sauvegarde de la filière. C’est en ce sens que le dernier conseil du gouvernement a donné son accord pour l’arrêté portant création du conseil national de la vanille (CNV). Cette mesure a été prise afin de sauver la qualité et le prix de l’or vert. L’objectif premier de cette entité consiste à mieux réguler cette filière stratégique qui fait d’ailleurs l’objet d’une identité économique de Mada­gascar tout en maintenant la position de leader sur le marché international.

Le CNV est composé entre autres du Secrétariat d’État en charge de la Gendar­merie et le ministère de la Justice qui assurent la sécurisation de la vanille, du ministère en charge du Travail et des Lois Sociales qui veille au respect des droits des enfants, le ministère de l’Intérieur et de la Décentrali­sation qui intervient dans le contrôle de la circulation de la vanille d’une région à une autre, le ministère chargé de l’Agriculture qui contrôle la maturité de la production pour maintenir la qualité ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances qui prendra des mesures liées au rapatriement des devises des exportateurs de vanille et enfin, la Banque Centrale de Madagascar y intervient également étant donné que ce produit d’export est un des grands pourvoyeurs de devises. Des­Conseils Régionaux de la Vanille seront mis en place dans­ les­ régions SAVA, DIANA, SOFIA, Atsi­nanana, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Vatovavy Fitovi­nany, Atsimo Atsinanana et Anosy.