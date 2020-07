Stade Barea – Construction des fondations pour les gradins

La rénovation du stade de Mahamasina se poursuit malgré la crise actuelle. La prochaine étape des travaux consistera à construire les fondations pour les nouveaux gradins.

SIX mois après le début des travaux, la rénovation du stade de Mahamasina entrera dans une nouvelle phase dans les jours à venir.

Il s’agit de la construction des fondations pour les gradins. « Les travaux se poursuivent même s’il faut tenir compte des délais supplémentaires par rapport aux prévisions initiales, en raison de la crise actuelle. La semaine prochaine, nous nous lancerons dans la construction des fondations pour les nouveaux gradins », annoncent les responsables du projet.

Pour rappel, l’enceinte comptera 40 000 places à terme, gradins et tribunes additionnés. Concernant les tribunes justement, l’édification du premier niveau est définitivement bouclée. Les ouvriers s’attaquent maintenant au deuxième.

Bulle hermétique

Au final, les nouvelles tribunes totaliseront quatre paliers. Elles devraient ainsi atteindre une hauteur de 32 mètres, pour une capacité totale avoisinant les 15 300 individus.

Autre aspect important du chantier, le démontage de l’écran géant situé à proximité de la tribune latérale droite. « On va enlever l’écran actuel. Il sera remplacé par deux autres plus grands et plus modernes », rajoute-t-on auprès des responsables.

Depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19, les ouvriers sont confinés à l’intérieur du site, pour les protéger d’une éventuelle contamination. En d’autres termes, Mahamasina s’est transformé en une sorte de bulle. Une bulle hermétique puisqu’aucun cas positif n’a été recensé jusqu’à aujourd’hui, d’après le comité tripartite en charge du projet: « C’est un contexte de crise sans précédent. Nous faisons notre maximum pour faire avancer les travaux. Nous avons imposé de nombreuses mesures drastiques et pas un seul ouvrier n’a été touché par le coronavirus ».