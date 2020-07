Épidémie – La Covid-19 présente dans dix-neuf régions

L’épidémie de coronavirus continue à se propager sur les six provinces. Dix neuf régions sur vingt-deux sont touchées par cette pandémie, actuellement. Le Centre de commandement opérationnel de la Covid-19 a rapporté, dernièrement, des cas confirmés à Sofia et à Betsiboka. Il y a quelques jours, ces régions avaient encore zéro cas. Les districts ayant enregistré des personnes contaminées ont aussi augmenté. Une trentaine, il y a une semaine, et quarante huit, ce weekend. La possibilité de tests de dépistage dans plusieurs localités, grâce aux laboratoires Genexpert, aurait permis de détecter des cas, dans d’autres districts.

Analamanga est l’épicentre de la Covid-19, avec plus de cinq mille cas. Si l’épidémie s’est calmée dans les régions Atsinanana et Matsiatra Ambony, il y a quelques temps, le nombre de cas repart à la hausse. Quinze nouveaux cas dans la région d’Atsinanana, ce week-end et sept nouvelles personnes infectées, dans la région de Matsiatra Ambony.

Androy, Melaky et Atsimo Atsinanana, sont jusqu’à hier, épargnées par cette épidémie, selon le rapport officiel sur la Covid-19. Dans ces régions très enclavées où les centres de santé se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres de certains villages, passer au test de dépistage est presque impossible.