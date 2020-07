Environnement – La qualité de l’air dans la capitale s’est améliorée

« À quelque chose, le malheur est bon, cet adage peut-il s’appliquer sur la cas du coronavirus et l’environnement? », tel est l’intitulé de la conférence sur Webinaire au centre social Arupe qui s’est tenue samedi avec le ministre de l’environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina.

Dans cette intervention, le ministre a relaté le rapport entre l’environnement et la société en cette période de crise sanitaire sachant qu’il s’agit d’un secteur qui concerne l’État, la société civile, le secteur privé et les citoyens.

Un des côtés positifs du coronavirus sur la santé de l’environnement est la purification de l’air dans la capitale réputée très polluée au niveau mondial. « Le niveau de la pollution est très élevé dans la ville d’Antananarivo, selon des chercheurs, en raison de la grande circulation. Mais depuis le confinement, la qualité de l’air s’est améliorée », annonce-t-elle. Pour maintenir ce rythme, il importe de réviser la circulation la qualité des carburants ainsi que les transports notamment les gros cylindrés que certains utilisent.

Cependant, la crise sanitaire a ses revers en engendrant une crise socio-économique qui encourage les populations à détruire l’environnement. « Les pressions sur les forêts s’accroissent comme la coupe d’arbres, la déforestation qui causent la disparition des espèces. Pour cela, nous avons multiplié par dix les patrouilles », poursuit le ministre. L’exode urbain constitue aussi une grande menace en raison des familles qui migrent vers les forêts ou à proximité des aires protégées qui abritent les ressources disponibles. Là encore, l’homme détruit le refuge des animaux, abat les arbres pour le charbonnage car il pense à sa survie.

La destruction de l’écosystème et de la biodiversité malgache dure plus de quarante ans et le ministère de l’Environnement et du développement durable adhère à la politique de reforestation qui vise à atteindre la vision de reverdir Madagascar.