Disparition – Le barreau de Madagascar perd une élite

L’ancien bâtonnier Yves Ratrimoarivony est décédé vendredi, apprend-on de ses collaborateurs au sein de l’ONG Ilontsera. Il était membre du conseil d’administration de l’ONG de son vivant.

Yves Ratrimoarivony a été un juriste chevronné et a effectué un long parcours dans le métier depuis 1977. Le blog de Jean-Lauret Turbet résume en quelques mots les expériences qu’il a vécues. « Il a tout d’abord été journaliste avant d’intégrer le barreau en 1977. Il a ouvert son cabinet en 1980 et a formé plusieurs avocats dans sa carrière. Il a également occupé des fonctions de conseillers ministériel et de président d’Institutions ». Yves Ratrimoarivony a effectué un mandat de deux ans à la tête de l’Ordre des avocats du barreau de Mada­gascar en 1991 à 1993.

L’ancien bâtonnier était aux côtés des élèves avocats. En 2017 entre autres, il a parrainé la sortie de la 10e promotion des avocats sortant de l’Institut de formation professionnelle à Tsaralalàna. Il a également soutenu les justiciables ainsi que plusieurs entités du fait qu’il a développé ses expériences dans la consultance juridique. Yves Ratrimoarivony a collaboré avec des entreprises malgaches et étrangères opérant dans divers secteurs.