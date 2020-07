Commune urbaine Toliara – Des conseillers en désaccord avec le Maire

Quelques lignes inscrites dans le budget rectificatif de la commune urbaine de Toliara ne conviennent pas à certains conseillers municipaux. La mésentente s’installe.

BROUILLE. Cinq conseillers municipaux sur quatorze n’approuvent pas le budget rectificatif de la Commune urbaine de Toliara. « C’est d’abord dans le déroulement de la délibération même. L’exécutif n’a pas fait un exposé des tenants et aboutissants des lignes rectifiées. Il n’y eut ni maire ni trésorier général. Nous n’avions pas accès aux documents, car indiqués comme confidentiels, qu’au tout dernier moment, à la dernière journée de la session. Le budget a été forcé à être voté » fustige Désire Rakotonirina, un des conseillers. «En cette période de crise sanitaire, nous ne voyons aucune ligne relative à la lutte contre le coronavirus dans ce budget. La commune de Toliara n’est donc pas redevable à ses habitants en cette période difficile ? Alors que c’est leur argent qui fait tourner la commune » critique Parfait Mana, un conseiller. Un autre, Vidisoa, dit ne pas accepter le recrutement de nouveaux contrôleurs, évalué à 76 millions d’ariary, alors qu’à ses explications, le salaire du personnel reste encore impayé. Ils dénoncent également une injustice fiscale car à la lecture du budget, ils soulignent deux poids deux mesures dans la perception des taxes.

Légalité

Les cyclo-pousses, bicyclettes et charrettes sont taxés cette année alors que les bajaj et les taxis ne le sont pas.

Jeudi dernier, ces conseillers ont apposé leur compte-rendu destiné au préfet de Toliara sur le tableau d’affichage de la commune urbaine de Toliara. « Nous avons interpellé le représentant de l’État, pour un contrôle de légalité et demandons à refaire le budget » explique Cyrille Kompé un autre conseiller. Vita Dédé Sidison, maire de la commune urbaine de Toliara, répond que les mésententes existent partout dans les communes mais ne les empêchent pas d’avancer. « Chacun peut avoir sa propre manière de voir les choses. Près de 40 millions d’ariary par semaine de recettes sont obtenues. Elles ont quelque peu baissé en raison de la crise sanitaire mais les nouvelles approches ont changé des choses » répond-il d’emblée. « Tous remarquent que la ville est propre et que des travaux sont en chantier. Des adductions d’eau, des travaux d’éclairage public et tant d’autres. Tous ces projets passent par le conseil municipal avant d’être mis en œuvre. J’ai apporté des explications sur le budget rectificatif » répond l’élu sous la couleur orange. « Il est par contre de mon ressort de recruter mes collaborateurs, mais ils ne sont pas payés à cette somme indiquée. Quant aux diverses taxes, tous sont assujettis à la loi mais que c’est la période de crise actuelle qui suspend des perceptions » ajoute encore le maire. Le salaire est normalement payé, dit Vita Dédé Sidison, ce sont les arriérés qui ne le sont pas encore.