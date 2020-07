Aquaculture Atsimo Andrefana – Vers le principe de collective active

L’aquaculture constitue une alternative de préservation des ressources. Le système de contrat avec les pêcheurs adopté par des sociétés de pêche, porte ses fruits.

Des pêcheurs fermiers de la mer. L’activité est maintenue malgré le contexte de pandémie. Le modèle économique développé par des sociétés de pêche dans la région Atsimo Andrefana réussit. Convaincues que le développement de la pêche ne peut se faire qu’avec les pêcheurs, des sociétés professionnelles de collecte, de valorisation et d’exportation de produits de mer ne peuvent que se féliciter aujourd’hui du succès du modèle. Une seule société atteint un record de volume de collecte de 1000t par an.

Aux explications, c’est un modèle économique axé sur l’« aquaculture villageoise contractuelle », mise en place depuis 2008 par la société Copefrito au début, et suivie par Ocean Farmers, exploitant d’algues et Indian Ocean Trepang (IOT), spécialisée dans l’aquaculture de concombres de mer. « Les ressources ont tendance à disparaître. En tant que collecteur de produits de mer, si les pêcheurs ont des problèmes, j’ai un souci. Aussi, l’idée est-elle de produire des ressources et pas seulement à en exploiter. Les pêcheurs ne sont plus de simples pêcheurs mais deviennent des fermiers » explique Jaco Chan Kit Waye, DG de Copefrito. Des fermiers qui adhèrent au principe de fermeture de pêche et d’apprentissage à l’aquaculture. C’est la seule alternative pour des ressources durables.

Cadre

L’aquaculture villageoise contractuelle repose sur un principe de collecte active et de cogestion des ressources. Copefrito développe cette collecte active dans 177 villages de pêcheurs. Une approche qui consiste ainsi à aller vers les pêcheurs au lieu d’attendre leurs produits vers les usines. « Ocean Farmers s’engage à fournir gratuitement aux fermiers un encadrement technique professionnel de proximité, un matériel complet de qualité, un service d’achat régulier à prix garanti » fait savoir Fred Pascal, CEO, dès l’ouverture du site internet de la société. Spécialisée en algoculture, elle travaille avec 1700 familles d’algoculteurs dans 40 sites.

Même principe pour IOT qui forme aux méthodes d’élevage de concombres de mer en fournissant des juvéniles et travaille déjà avec 300 éleveurs d’holothuries. Des ONG s’activent dans la pérennisation du modèle. Un cadre règlementaire en revanche n’existe pas encore pour protéger le modèle qui fait sortir les pêcheurs du cycle de paupérisation. L’Institut halieutique et des Sciences marines (IHSM,) a grandement contribué aux projets de gestion durable de la Pêche dans la région Atsimo Andrefana.

Outre le côté scientifique des recherches en développement de l’aquaculture, un projet à objectif d’exploitation durable de ressources halieutiques a été mené dans deux zones, Ambatomilo et Ampasilava a été mis en échelle à d’autres villages. « La gestion durable passe par la mise en place de groupements de pêcheurs, la révision de la règlementation locale, l’analyse de la dimension économique des sites ou encore la formation de techniques de pêche améliorées » explique l’actuel directeur de l’école doctorale à l’IHSM, Mara Edouard Remanevy, alors responsable du projet en 2011.