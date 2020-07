Ambilobe – Transfert des parcages par la municipalité

Le district d’Ambilobe est maintenant le plus peuplé par rapport aux quatre districts qui composent la région Diana. De sa nature, la ville d’Ankarabe, capitale du royaume Antakarana, est le carrefour de deux régions à savoir Sava et Diana . La population continue de croître mais le manque de projet d’assainissement et d’urbanisme enfonce le clou.

Jusqu’ici, Ambilobe n’a pas encore de gare routière et les chauffeurs de taxibrousse font ce qu’ils veulent. Ces derniers, surtout régionaux, ne respectent plus les terminus, où ils sont censés s’arrêter et débarquer les clients pour permettre aux autres de partir. Les conditions de déplacement sont extrêmement difficiles autour et à l’intérieur de la ville d’Ambilobe.

Sur les lieux, les bords des routes principales ont été transformés en terminus des taxi-brousses suburbains et régionaux, pour ne citer que les parcages de Vohemar et de Sirama. Aucun respect des règles, aucune organisation, rien n’est encadré, tout est laissé aux bons soins des chauffeurs et les courtiers qui en font ce qu’ils veulent.

En conséquence, la ville est devenue la capitale de débordement, faute d’infras­tructures routières satisfaisantes. Elle subit ainsi un trafic intense dès l’entrée du Pont Mahavavy, passant par le centre-ville jusqu’à la sortie vers la capitale du Nord. Elle n’est plus vivable et la gabegie y régnait. Tout cela ralentit son développement économique.

Face à cette situation, la commune urbaine d’Ambi­lobe a essayé de trouver des solutions provisoires par rapport à la difficulté de la circulation dans la ville et pour gérer ce surcroît d’habitants ainsi que leur mobilité. Cette décision a consisté à trouver des endroits dans l’immédiat pour créer des stationnements provisoires afin d’éviter le stationnement des taxi-brousses à tout va.

En effet, la municipalité a transféré en dehors de la ville les parcages de tous les taxi-brousses des zones suburbaines et régionales, générateurs d’embouteillages.

Ces stationnements sont provisoirement repartis en trois endroits différents, à savoir Saingaloka pour les zones Ouest et Sud, Maha­vagnono-Agnoronala pour la zone suburbaine qui assure la liaison Ambilobe vers l’extrême orient de Betsiaka. Tandis que l’espace situé près de la station-service Shell abrite désormais le stationnement des voitures qui englobe toutes les coopératives de la zone Nord.