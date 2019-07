Université d’Antananarivo – Connexion 5G et énergie solaire bientôt

Connexion rapide et indépendance en source énergie. L’université d’Antana­narivo sera indépendante en matière d’électricité et sera une des universités pilotes suivant la technologie 5G. Une convention a été signée, hier entre Huawei Technologies Mada­gascar et l’Université d’Antana­narivo à Ankatso. Le président de l’université d’Antanana­rivo, professeur Mamy Ravelomanana lance le défi de mettre en œuvre ces projets, l’année prochaine. « Nous ne voulons plus dépendre de la Jirama pour l’approvisionnement en électricité de ce campus. C’est la raison pour laquelle l’énergie solaire sera utilisée. La technologie avance à grande vitesse, l’entreprise Huawei est l’un des premières entreprises à véhiculer la modèle 5e génération. Une moitié des projets sera concrétisée l’année prochaine. L’université d’Antananarivo sera la première à l’adopter », explique Professeur Mamy Ravelo­manana.

Les bureaux de l’administration puis les facultés de Lettre et des Sciences seront les premiers bénéficiaires. Ensuite les universités de Vontovorona, d’Itasy et de Vakinankaratra en bénéficieront aussi. « La plupart des enseignants-chercheurs travaillent la nuit. Or il n’y a pas de lumière dans le campus, à la faculté des sciences par exemple », ajoute-t-il. À part ces innovations, une filière de construction d’automobile sera ouverte dans quelque mois à l’université de Vontovorona. L’institut Tianjin vocational collidge of mechanic and electricity appuiera l’université d’Antananarivo dans la mise en place de cette filière.