Transport aérien – Hausse du trafic entre La Réunion et la France

Nouvelle embellie pour l’aéroport Roland Garros. Le trafic y a connu un bond de 7,1% au mois de juin.

Après sept mois consécutif de recul, c’est à nouveau l’embellie pour l’aéroport de Roland Garros, dont le trafic a bondi de 7,1% au mois de juin 2019. C’est la première fois que le trafic progresse à nouveau entre La Réunion et la métropole, depuis la crise des gilets jaunes (+4,6% de progression).

Il faut souligner, pour l’explication de cette augmentation, que le mois de juin a vu la reprise des opérations de XL Airways à La Réunion. Les autres transporteurs, Air Austral, Air France, Corsair et French Bee enregistrent aussi une augmentation de leur nombre de passagers. Le nombre de passagers en transit repart également à la hausse (+5,4%).

Seule ligne où le trafic n’est pas en hausse : celle desservant Moroni aux Comores, qui perd 37,5% d’activité.

Les autres lignes régionales ont été aidées par le calendrier : les jours fériés et ponts (Ascension, Pentecôte) font que le trafic progresse globalement de 11,8% en juin. Rien que sur Maurice, la hausse est de 14,9%, de 9,9% sur les aéroports malgaches ou 8,5% sur Mayotte (augmentation qui s’explique notamment par les perturbations sur la ligne directe Mayotte-Paris d’Air Austral).

Fret en baisse

Dans le domaine du fret, la tendance est en revanche à la baisse (–6,6% sur le mois), à l’import (–4,9%) comme à l’export (–12,7%).

Sur l’ensemble du premier semestre, 1 108 958 passagers ont emprunté l’aéroport Roland Garros. Au terme des six premiers mois de l’année et malgré le retournement de tendance enregistré en juin, le trafic baisse de 3,1% sur l’axe métropole-Réunion. Les lignes entre les aéroports parisiens et Roland Garros représentent près de 94% de l’activité et leur fréquentation a diminué de 1,6% en un an. La baisse est de –4,3% sur Marseille-Réunion.

L’évolution du trafic régional reste bien orientée (+2,5% au premier semestre), malgré un léger recul constaté sur sa principale composante, les liaisons entre Saint-Denis, Maurice et Rodrigues (–0,6%). Le nombre de passagers augmente de 8,7% sur Madagascar, dont sept aéroports sont désormais desservis au départ de Roland Garros : Tananarive, Nosy Be, Tamatave, Tuléar, Sainte-Marie, Fort-Dauphin et, en haute saison, Diégo-Suarez…

