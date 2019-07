Natation – Pas de podium pour les Malgaches

Pas de record. Les nageurs de la Grande île finissent loin du podium.

La première journée de la compétition de natation qui s’est tenue à la nouvelle piscine semi-couverte de Côte d’Or a été marquée par l’alternance du soleil, de la pluie et du vent, mais surtout par la bagarre entre Réunionnais qui comptent, à l’issue de la journée d’hier, quatre ors et deux chacun pour Maurice et les Seychelles. Dans la matinée, les protégés du coach, Vola Razafin­drainibe arrivaient tous à valider leur ticket respectif pour disputer les finales, programmées dans l’après-midi.

En 50m nage libre dames, Holy Antsa Rabejaona termine sixieme (28’’39) et Samatha Nomentsoa Rakoto­velo septième (28’’72). L’or, le premier de ces dixièmes Jeux de Maurice, est revenu à la Seychelloise, Felicity Passon (26’’21).

Du côté des garçons, Francky Ando Ramiaka­trarivo et John Herinirina Rakotomavo ont été classés respectivement sixième (24’’93) et huitième (25’’89). Le métal précieux a été ravi par le Mauricien, Bradley Vincent (22’’57).

Au pied du podium

De plus, ce dernier a réalisé un doublé en actualisant le record des Jeux et celui de l’île hôte. En 50m brasse filles, Samatha Rakotovelo finit huitième (37’’75).

L’or de l’épreuve a été arraché par la Mauricienne, Alicia Kok Shun (33’’54). Et chez les garçons, Sandro Tiavina Rakotomamonjy se trouve à la sixième place (32’’54) et Stephan Rakoto­mavo huitième (32’’93). Le Seychellois, Samuel Rossi s’offre la médaille d’or (29’’38).

Espèrant au moins une médaille en relais, les formations malgaches n’ont pu faire mieux que de se contenter du pied du podium. L’équipe féminine composée de l’expatriée Elodie Marion Razafy, Holy Antsa Rabejaona, Samatha Nomen­tsoa Rakotovelo et Hanitri­niala Johanna Andrianarison, occupe la quatrième place, derrière la Réunion (3’54’’47), les Seychelles en deuxième position puis Maurice.

Même classement pour les garçons, avec une équipe constituée de John Rakoto­mavo, Lalanomena Anthony Andrianirina, Sandro Tiavina Rakotomamonjy et Francky Ando Ramiakatrarivo. Les Réunionnais se sont installés sur la plus haute marche (3’18’’49) devant les Mauri­ciens et les Seychellois. La compétition de natation se poursuit jusqu’au mardi.

Tableaux des médailles

Pays Or Argent Bronze Total

1-La Réunion 4 1 4 9

2-Maurice 2 4 2 8

3-Seychelles 2 3 2 7

4-Madagascar 0 0 0 0

4ex-Comores 0 0 0 0

4ex-Mayotte 0 0 0 0

4ex-Maldives 0 0 0 0