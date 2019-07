400 000 ariary d’un boucher dérobé

Les quatre bandits ayant fait parler la poudre à Itaosy Cité, en fin de soirée de jeudi, restent introuvables. Ils sont passés par quelques épiceries qui n’ont eu rien à leur donner avant de tomber sur un boucher. Ce dernier s’est fait dérober quatre cent mille ariary, selon la gendarmerie. L’enquête se poursuit sur ce vol qualifié.

Un fermier enlevé

Un fermier quadragénaire a été la proie de kidnap­peurs, mercredi, à Andria­mena, district de Tsara­tanàna. Ses ravisseurs ne se sont pas encore mani­festés pour demander une rançon après l’enlèvement. Ses parents avaient déjà subi le même sort en janvier dernier et fini par être assassinés. Leurs restes ont été retrouvés il y a quelques jours.

Un scooter fait un accident

Un accident de la circulation s’est produit, hier, sur la route d’Ankorondrano où un scooter a terminé sa course derrière une voiture légère de marque Renault Kangoo. Celle-ci se serait subitement arrêtée et le deux-roues n’a plus pu l’éviter. Aucune perte en vie humaine, mais quelque dégât matériel.