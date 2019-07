Météo – Un froid polaire en vue

Une baisse significative de la température est en vue selon les prévisions de la météo. Il est donc préférable de prendre les précautions nécessaires.

Une chute vertigineuse de la température sera observée du 21 au 23 juillet, selon un communiqué spécial de la météo, hier. Une situation semblable s’est manifestée en juillet 2013 où la température minimale absolue était de -2°C. Les terres élevées et la moitié Sud sont les plus touchées par cette baisse où la température serait probablement de l’ordre de 5 à 8°C en-dessous de la normale du mois juillet, d’après le communiqué.

La température minimale sera comprise entre 4°C et 7°C pour Antana­narivo et Fianarantsoa, alors que pour Vakinankaratra, entre autres, pour Antsirabe, Antanifotsy, Ambatolampy, et Faratsiho, elle pourrait descendre jusqu’à 00°C demain et après demain, selon un prévisionniste de la météo. Par rapport à cette semaine où la température a avoisiné les 10°C, cette chute se justifie par le fait qu’un franc froid actif, associé à une dépression de moyenne latitude creuse, remonte actuellement l’Afrique du Sud. Ainsi, ce froid est prévu toucher le grand Sud de l’île en fin d’après-midi, pour ce jour.

Se mettre au chaud

De ce fait, un bon cumul des précipitations est attendu ce jour jusqu’à demain, dans cette partie de l’île. L’anticyclone remonte donc de façon inhabituelle du Sud-Ouest au Sud,

s’orientant lentement du Sud au Sud Est, en début de la semaine prochaine. à cause de cette chute significative, les maladies climato-sensibles pourront attaquer. Il est alors préférable de se mettre au chaud et de prendre les dispositions nécessaires. Surtout que la fièvre, la grippe ainsi que les maladies respiratoires, comme la rhinite allergique, l’asthme, et la grippe sont celles qui gagnent en force, pendant la période de froid. « Il est important de se mettre au chaud puisque le coup de froid pourrait être dangereux pour ceux qui ont une santé fragile, notamment les asthmatiques et ceux touchés par des allergies respiratoires », confirme un pneumologue. Une bonne alimentation accompagnée de vitamines figure également parmi les précautions à prendre. « La vitamine C est conseillée pour renforcer l’organisme. Il en est de même pour la bonne alimentation et les fruits qui doivent être priorisés », conclut le pneumologue.