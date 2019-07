Inauguration de Canal Olympia – Une nouvelle salle de projection

Canal Olympia rejoint le marché novateur du cinéma à Antananarivo comme nouvelle salle de projection et scène extérieure de spectacle, équipée de technologies de pointe.

Aller ensemble au ciné. C’est la formule ressuscitée par l’augmentation en nombre des salles de cinéma dans la capitale dont la dernière-née est « Canal Olympia Iarivo ». Située à Andohatapenaka, en bordure de la route digue et inaugurée la matinée du 19 juillet, Canal Olympia Iarivo est un espace pouvant accueillir trois cents personnes en intérieur et un millier en extérieur.

Opérationnelle dès aujourd’hui, 20 juillet, avec un tarif d’entrée fixé à 10 000 ariarypar adulte et 7 000 ariary par enfant de moins de douze ans, la salle de projection de Canal Olympia Iarivo est équipée de technologies visuelles et sonores de dernier cri. « Rendre le cinéma accessible à tout le monde à travers des tarifs d’accès moindres par rapport à ce qui est valable sur le marché actuel, c’est ce qui fait la particularité immédiate de Canal Olympia Iarivo. Une programmation d’ouverture déjà riche en découvertes attend tous les cinéphiles et les passionnés du grand écran. Canal Olympia Iarivo appartient à un réseau de treize salles de projection implantées dans d’autres pays, et elle est une propriété du groupe Vivendi », détaille Christine Pigeyre, présidente de Vivendi Africa.

Spectaculaire

Plusieurs personnalités sont venues à l’inauguration du nouvel espace Canal Olympia Iarivo. Mis à part les artistes présents en masse et les figures du milieu des affaires mais surtout les grands hommes du monde politique, le Président Andry Rajoelina et son épouse sont venus sur place à l’inauguration pour prendre part à la toute première séance de projection dans la salle flambant neuve. Tous les invités se succèdent à tour de rôle par groupe pour fouler les pieds dans la salle de projection, construite par deux entreprises locales.

« Dix-neuf séances de projection par semaine, du mardi au dimanche, sont prévues. Des projections successives à 11 heures, 14 heures, 17 heures, 20 heures, et à 22h30, sont inscrites à l’agenda journalier », confie Noro Tiana Razafindrabe, première responsable de la salle de projection. Tous les billets sont mis en vente sur place pour les férus du cinéma.

En partenariat avec le ministère de la Communication et de la culture, Canal Olympia Iarivo est accessible aux artistes locaux pour leurs shows et des diffusions qui y auront lieu, à l’initiative du ministère. « Il s’agit d’une opportunité permettant à tout le monde de se donner un divertissement», réagit l’icône de l’entrepreneuriat, Carole Rakoton-

drainibe, une des trois cent cinquante invités à la cérémonie d’inauguration de Canal Olympia Iarivo.