Ihosy – Un braqueur abattu, un policier blessé

Une fusillade a éclaté dans un espace d’organisation d’évènements festifs, à Andrefatsena Ihosy. Un élément du commissariat d’Ihosy est blessé par balle et le maître des lieux a été frappé de projectile au bras. Parmi les membres de la bande qui a sévi, l’un est tombé sous les balles des forces de police et un deuxième est, pour sa part, blessé.

Celui-ci a dû être hospitalisé. Ces scènes de film se sont produites en plein jour. Le gang armé était en train de frapper lorsque la police a été alertée.

Pris par surprise, les malfaiteurs ont fait parler la poudre. Des échanges de coups de feu ont éclaté lors­que les éléments d’intervention ont riposté avec leurs armes.

Sur les lieux de la fusil­lade, une porte métallique ainsi que les murs sont couverts d’impacts de projectiles. La bande allait braquer du numéraire lors­que l’attaque a tourné court.

D’après les informations communiquées, des membres de la bande ont, pour leur part, réussi à s’évanouir dans la nature.

La dépouille du braqueur abattu a été remise à sa famille. Les auditions du rescapé en train de prendre du poil de la bête sur son lit d’hôpital seront, en revanche, entamées le plus tôt possible, de source policière.