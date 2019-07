Football – Jeux des îles: L’or en ligne de mire

La sélection malgache de football entend bien ramener la médaille d’or pour cette dixième édition des Jeux. Histoire d’effacer le flop de 2015.

Quatrième en 2015 à La Réu­nion, Mada­gas­car doit corriger le tir aux Xes Jeux des îles de l’océan Indien de cette année. Le sélectionneur des Barea, Romual Rakotondraibe annonce déjà la couleur, en lançant que « l’objectif est de ramener la médaille d’or ».

Pour ce faire, la première apparition de la Grande île sera capitale, d’après lui : « Il faudra à tout prix réaliser un bon départ dans notre groupe, en vue de la course aux demi-finales ».

D’après le programme disponible sur le site web « jeuxdesiles2019.com » de cette Xe édition, la Grande île entrera en lice ce samedi. Elle affrontera les Seychelles, pour le compte de la deu­xième journée du groupe A. Par la suite, elle enchainera, lundi, avec Maurice, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de poule.

Si l’on revient en 2015, les Barea n’avaient pas pu arriver à temps à La Réunion. De ce fait, ils avaient déclaré forfait pour leur premier match. Ils ont néanmoins réussi à revenir et à arracher une qualification pour les demi-finales, où ils ont été éliminés par La Réunion, avant de perdre la petite finale face à Maurice. Une campagne laborieuse en somme.

Cette fois-ci, ils ont eu un mois de rassemblement à Carion, afin de préparer au mieux les Jeux, dans le but d’effacer le flop de 2015. Mercredi, ils ont joué un dernier match amical à Mahama­sina. Ils se sont imposés par quatre buts à zéro contre Fosa Juniors Analamanga. Pour le sélectionneur, la confiance est plutôt de mise.

Bilan positif

« En général, le bilan de la préparation est positif. Les attaquants ont fait preuve d’une bonne efficacité. Par contre, il faut régler quelques détails derrière, vu qu’on a encaissé deux buts durant les trois rencon­tres qu’on a disputées ».

Avant de s’envoler pour Maurice, l’équipe de Rôrô a reçu le soutien de son deu­xième ministère coach, à Antsahavola. Après le ministère des Affaires Etrangères, c’était au tour du ministère de l’Environ­nement et du développement durable d’allouer une somme de quatre millions d’ariary. Plusieurs partenaires du MED ont également offert des enveloppes aux Barea, soit quatre millions ariary de la part de l’ETT, deux millions ariary de la part de SMTP et cinq millions ariary de la part d’Océan Trade.

La liste des 20 joueurs malgaches

Gardiens : Ando (CNaPS Sport), Erysse (Fosa Juniors)

Défenseurs : Andry Max (Fosa Juniors), Lôlôdy (Fosa Juniors), Ricky (CNaPS Sport), Patrick (Ajesaia), Rado (Jet Mada), Tsila (Elgeco Plus), Avotra (AS Adema)

Milieux : Tsiry (Jet Mada), Xavier (Fosa Juniors), Marcel (3FB), Ruffin (AS Adema), Tendry (CNaPS Sport), Onja (AS Adema), Rhino (La Passe, Seychelles)

Attaquants : Jimmy (Saint-Denis, La Réunion), Rinjala (FC Sion, Suisse), Carlos (Jet Mada), Tojo (CF-TFC)