CCESCA Antanimena – Un vibrant hommage à Naly Rakotofiringa se prépare

Promesses d’un beau moment de nostalgie, de la part d’une belle pléiade de chanteurs aux voix de velours. C’est dans l’optique de raviver cet amour intarissable que l’on a pour le genre « Kalon’ny fahiny » qu’un vibrant hommage pour l’illustre Naly Rakotofiringa égayera le CCEsca à Antanimena, ce 26 juillet à partir de 15 heures. Avec Gasy Events à l’organisation, il réunira sur scène, pour l’occasion, des chanteurs talentueux, tous représentatifs de cette génération passionnée par ces mélodies typiques des Hauts plateaux. On retrouve, ainsi, Salomon du mythique trio Kintana Telo, Gothlieb, Lilie, Luk, Zozo, Lily et Mirana du groupe Ry Kala Vazo qui est sur scène avec eux, pour la première fois. « On se doit de continuer à perpétuer ces chansons pour les générations à venir, il nous importe de les chanter pour que jamais ils ne perdent de leurs valeurs. Aussi, on invite particulièrement les jeunes à se joindre à nous le temps de ce concert, pour jouir pleinement de la splendeur de ces compositions de Naly Rakotofiringa », confie Gothlieb.

Accordant une grande place à la mise en scène, Gasy Events aussi bien que les artistes eux-mêmes, soigneront les costumes qu’ils arboreront pendant le concert. À la fois d’époque, mais surtout d’une classe et d’une grâce splendide, ils émerveilleront les mirettes, tout comme les chansons réjouiront nos oreilles. Prémices d’une longue série de concerts, en hommage au « Kalon’ny fahiny», ce rendez-vous au CCEsca Antanimena promet de ravir le nostalgique qui sommeille en vous.