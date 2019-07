Le président stoppé à l’entrée du complexe

Le président de la Fédération malgache de natation, le général Gabriel Ramanantsoa, arrivé avec la deuxième vague de la délégation malgache jeudi soir, accompagné du médecin de la discipline, n’a pas pu assister à la première journée de la compétition de natation au complexe multisports de Côte d’or hier matin, faute d’accréditation. Le responsable de livraison des accréditions a expliqué que les responsables malgaches ont envoyé tardivement, comme d’habitude, la liste de demandeurs. Les documents n’ont été reçus au Sports Council à Belle-Rose que ce lundi.

Première médaille d’or des Jeux

La nageuse seychelloise, Felicity Passon s’offre la première médaille d’or des Jeux des Iles de l’océan Indien. Lors de la première finale, celle du 50m nage libre dames hier à 13 heures trente, à la piscine du complexe de Côte d’Or, elle s’est hissée sur la plus haute marche en bouclant la distance en 26’’21. Les deux Malgaches en lice à cette finale, Holy Antsa Rabejaona et Samatha Tojo Nomentsoa Rakotovelo terminent respectivement sixième (28’’39) et septième (28’’72).

Une hôtesse évanouie en plein discours de la cérémonie

Le public étonné. Restée débout et en position statique pendant un long moment, et sûrement à cause de la fatigue, une hôtesse s’est évanouie soudainement en plein discours du Premier ministre mauricien lors de la cérémonie d’ouverture officielle des dixièmes Jeux des Iles hier après-midi au stade Anjalay, Belle-vue hier. Elle a été parmi celles qui ont fait la balise du tapis rouge, l’allée de la Tribune vers la scène au milieu du terrain. Elle a été évacuée de suite par une équipe médicale de secours vers une salle sous la tribune centrale.